Labora ofereix 900 cursos gratuïts que aposten per les professions amb més futur laboral

En total, es destina enguany al pla de formació al voltant de 44 milions d'euros amb els quals s'oferirà vora 900 cursos que podran beneficiar a 13.000 persones i que es desenvoluparan tant en els centres propis, denominats Labora Formació, com en centres col·laboradors.

La majoria de les accions formatives oferides permeten que l'alumnat obtinga un certificat de professionalitat oficial que acredita la seua capacitació per a l'acompliment de la seua professió. Els cursos s'aniran publicant en Punt Labora de manera escalonada en l'apartat de formació.

D'aquesta manera, a mesura que es publiquen, les persones desocupades inscrites en Labora poden sol·licitar una plaça en aquella oferta formativa que més els interesse per a millorar el seu currículum. Per a açò, hauran d'accedir a Punt Labora a través de l'apartat de Formació. A més, també es pot accedir a través de l'APP GVA Punt Labora.

Per a seguir fàcilment aquests passos, Labora ha posat a la disposició del públic general el tutorial 'Com m'inscric a un curs de Labora'. No obstant açò, el personal orientador de Labora atén a les persones que tinguen dubtes tant per a formalitzar la inscripció, com per a conéixer quins continguts s'adapten més al seu perfil professional. La sol·licitud per a rebre assessorament personalitzat es pot tramitar de forma senzilla a través de la web, seleccionant l'opció 'Cursos de formació'.

MODELS DE CURSOS

La formació oferida és molt diversa, de manera que es poden trobar cursos emmarcats en diferents famílies professionals com a administració i gestió, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, energia i aigua, hoteleria i turisme, informàtica i comunicacions, transport i manteniment de vehicles.

Entre els cursos destaquen els de soldadura, fusta i construcció, sectors professionals amb gran projecció en els últims anys. De fet, gran part de l'alumnat que es forma en els cursos de Labora de l'àmbit de la fusta, moble i suro troba ocupació abans de finalitzar el curs.

Sobre aquest tema, el professor de control numèric en el Centre Nacional de Referència de Paterna, Carlos Genovés, ha explicat que "és un moment molt interessant per a formar-se en aquest aspecte perquè tenim més ofertes de treball que persones que ixen d'ací formades".

OFERTA

Les persones aturades poden també trobar cursos orientats a treballs d'atenció al públic, com a Activitats administratives en l'atenció al client; també s'ofereixen cursos destinats a formació en Perruquería, Servici de bar i cafeteria, Operacions de lampisteria o Seguretat informàtica; classes d'idiomes en els diferents nivells de perfeccionament, com a anglés o francés; cursos dirigits a persones amb intenció d'emprendre, com a Creació i gestió de microempreses; així mateix, es destina formació a altres sectors especialitzats, com el sanitari, amb Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials; així com altres cursos de perfeccionament, com a Excel avançat i Disseny de productes gràfics; entre molts altres continguts formatius.

Els cursos de formació de Labora estan adaptats a les necessitats de cada territori. Cada any, es realitza una detecció de necessitats formatives amb l'objectiu d'oferir cursos que siguen útils a les persones aturades i s'adeqüen a la realitat del mercat laboral valencià. Així, se'n va renovant l'oferta d'una forma eficient en funció de les necessitats, segons les mateixes fonts.