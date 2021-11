'El tiempo entre costuras' se viste de musical en La Rambleta con una gran producción "fiel" a la novela

Dueñas ha presentado este viernes el montaje, durante una rueda de prensa junto a su productor, Dario Ragattieri, en el Colegio Mayor de la Seda, donde ha explicado que, como escritora, es un "orgullo" seguir con la "tradición de obras literarias que han sido convertidas en producciones musicales de gran impacto".

Una veintena de personajes en escena, siete músicos en directo, cerca de 400 cambios de vestuario -firmados por el diseñador Lorenzo Caprile en el caso de los protagonistas- y seis tráilers de material atestiguan la ambición de este montaje de beon.Entertainment producido por Dario Regattieri, escrito por Félix Amador y con música de Iván Macías en el que la actriz Laura Enrech se pone en la piel de Sira Quiroga.

"No todo tiene que venir de Broadway", ha aseverado Regattieri este viernes. "Creemos que hay tanto talento en España que no hace falta comprar licencias y no todo tiene que venir de fuera. Apostamos por producciones grandes con productor hechos en España", ha destacado el productor, con la mirada puesta en poder exportar este espectáculo más allá de nuestras y, según ha avanzado, con ya algunas peticiones para que el montaje viaje a otros países.

Con esta idea en mente, beon.Entertainment hizo llegar a María Dueñas una propuesta a la que la autora, según ella misma admite, dijo "sí desde el principio". "Fue una invitación totalmente inesperada, nunca se me había pasado por la cabeza", ha señalado.

La historia de Sira Quiroga ya dio el salto a la pantalla con la serie homónima, pero su traslado al escenario "es bastante distinto", ha adelantado Dueñas, que indica que si bien el lenguaje audiovisual tiende a "querer todo más a lo grande", en el musical es "más fácil" mantener la esencia de una novela narrada en primera persona y "sí puede reflejar como en el libro a Sira, sus emociones y reflexiones". "Es mucho más fiel", ha afirmado.

Sin embargo, la estela de la serie supone también un "reto" para Dario Regattieri en la producción. "Cuando un libro y una serie son tan reconocidos, es más difícil el trabajo, el nivel de exigencia es mucho mayor".

MÚSICA PARA ACOMPAÑAR A SIRA

Además, el formato elegido para llevar la historia al escenario es el de un musical, pero el productor ha puntualizado que no se trata de una obra enteramente cantada, sino de una obra teatralizada que tiene música para acompañarla. "No es un parón en la historia", ha prometido, "es una continuación, hace pasar de un momento al siguiente". Para ello, el texto y la música se crean al mismo tiempo. El objetivo es "que fluya, que siga", ha precisado.

En ese sentido, la escritora ha resaltado el "enorme talento y sensibilidad" en la adaptación de "todas las composiciones a los momentos de mayor o menor intensidad de la línea argumental". "En los momentos en los que Sira está floja de ánimo, la acompaña la música de manera maravillosa", ha valorado Dueñas, que considera que el resultado es una propuesta "muy emotiva".

LA HISTORIA

La joven modista Sira Quiroga abandona Madrid en los meses previos al inicio de la guerra civil arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre que apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger, una ciudad mundana, exótica y vibrante donde todo lo impensable puede hacerse realidad. Incluso, la traición y el abandono.

Sola y acuciada por deudas ajenas, Sira se Traslada a Tetuán, la capital del Protectorado español en Marruecos. Con argucias inconfesables y ayudada por amistades de reputación dudosa, forja una nueva identidad y logra poner en marcha un selecto atelier en el que atiende a clientas de orígenes remotos y presentes insospechados.

A partir de entonces, con la contienda española recién terminada y la europea a punto de comenzar, el destino de la protagonista queda ligado a un puñado de personajes históricos entre los que destacan Juan Luis Beigbeder -el enigmático y escasamente conocido ministro de Asuntos Exteriores del primer franquismo-, su amante, la excéntrica Rosalinda Fox, y el agregado naval Alan Hillgarth, jefe de la inteligencia británica en España durante la segunda guerra mundial.

Entre todos ellos la empujarán hacia un arriesgado compromiso en el que las telas, las puntadas y los patrones de su oficio se convertirán en la fachada visible de algo mucho más turbio y peligroso.