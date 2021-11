Mazón demana al Govern que restituïsca el 100% de Rodalies i critica que la Comunitat "lidera les incidències a Espanya"

El líder dels 'populars' valencians ha agraït al seu grup en el Congrés que, a més de les 150 esmenes territorials als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) presentades amb actuacions inversores concretes", haja incorporat "tres d'elles als objectius ministerials, incloent una menció específica i exclusiva als trens de rodalies de la Comunitat Valenciana".

Així, assenyala el PPCV en un comunicat, "el Congrés dels Diputats haurà de debatre si entre els objectius pressupostaris per a 2022 està d'acord que el Govern d'Espanya restituïsca en el primer trimestre la totalitat de trens que hi havia en 2018, es completen les plantilles de maquinistes -com es va pactar amb els sindicats en 2016-, o es complisca el Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana de 2017".

Atés que "la regió presenta el major nombre d'incidències de tot el territori nacional, multiplicant per 7 les de Rodalies de Madrid", s'ha proposat en el Congrés que en el primer trimestre de 2022 "es procedisca a la restitució íntegra de la totalitat de serveis ferroviaris, actualment retallats, que conformen l'Obligació de Servei Públic aprovada el 15 de desembre de 2017, en vigor actualment, l'incompliment del qual està causant enorme dany als usuaris de tota Espanya, i singularment a la Comunitat Valenciana".

El president del PPCV ha recordat que el pla de Rodalies "va ser presentat al desembre de 2017 amb un pressupost de 1.436,55 milions i tenia previst concloure en 2022 la majoria de les seues inversions. De forma inexplicable una gran part d'elles ni s'ha iniciat".

Mazón ha asseverat que aquesta esmena és "fonamental" per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana. "La situació que ha deixat el socialista (José Luis) Ábalos és dramàtica. Aquestes cancel·lacions afecten a milers de persones cada dia per no poder desplaçar-se, persones a les quals s'impedeix fer una vida normal i es troben amb problemes per a anar al treball o als centres d'estudis. I les cancel·lacions van cada dia a més", ha assenyalat.

El president del PPCV ha visitat l'Estació del Nord de València, on s'ha reunit amb representants del SEMAF, sindicat al que pertanyen el 85% dels maquinistes i on només el dimecres es van cancel·lar 20 trens, a més dels 60 que ja ni es programen. "No hi ha freqüències suficients ni reposició dels trens suprimits", ha lamentat.

"És indecent que els trens de rodalies registraren més de 7.500 cancel·lacions en 2019 i no s'haja posat solució", afig en aquesta línia el líder del PPCV, que insisteix que és "necessari que es restituïsquen a la Comunitat Valenciana el cent per cent dels trens suprimits, ja que som la regió més danyada per les retallades i les cancel·lacions".

"Aquest problema temporal pareix haver-se convertit en definitiu i ja afecta també al pressupost de la Generalitat mentre que s'han anunciat des de la Conselleria autobusos per a substituir trens tant en la línia C-1 València-Gandia com en la C-6 València-Castelló", ha manifestat el president del PPCV.

"A més, -prossegueix- l'impacte ambiental és extraordinari ja que, si bé la nostra flota d'autobusos és cada dia de major qualitat, i menys contaminant que el vehicle particular, el tren emet cinc vegades menys de CO2 per passatger que els propis autobusos que ha engegat el govern de Puig per a ocultar les vergonyes de Sánchez".

ESMENES PER A LES TRES PROVÍNCIES

Les principals esmenes presentades pels diputats del PPCV als PGE se centren en inversions destinades a la recuperació econòmica postpandemia.

"Es tracta d'intentar millorar inversions que estan centrades en infraestructures estratègiques, per a fer de la Comunitat Valenciana un territori competitiu, així com potenciar els sectors productius més importants com són l'Agricultura i la Pesca, el Medi ambient, la Indústria, el Turisme o la Cultura, així com esmenes en matèria de Seguretat, Carreteres i Mobilitat i Infraestructures Ferroviàries, especialment el Pla de Rodalies de la Comunitat, Transports", ha explicat Mazón.

Entre les esmenes figuren algunes d'aigua, amb especial rellevància per a la província d'Alacant, el desenvolupament definitiu per a l'engegada del tren de la costa, carreteres, ajudes als agricultors i paralització de l'eradicació d'arbres per la xylella o plans de suport i promoció per al turisme i la gastronomia.

Per a la província de Castelló s'han plasmat esmenes sobre aigua, indústria -amb especial interés en la producció ceràmica- obres de millores en casernes per a garantir la seguretat o un pla d'ajudes per als afectats pel cotonet, entre unes altres.

Quant a la província de València, se subratlla la rellevància de la finalització de les infraestructures destinades a la reutilització d'aigües residuals i eliminació d'abocaments en l'àmbit de l'Albufera de València, així com obres en carreteres, subvencions nominatives per a promoure la vivenda social i assequible o una partida per al pla d'investigació de l'IVO sobre el càncer.