Núñez se remite al Congreso regional para saber quién compondrá la Ejecutiva y el resto de cargos del PP C-LM

A preguntas de los medios por las informaciones publicadas que apuntan a un relevo en la secretaría regional del partido, ocupada en la actualidad por Carolina Agudo -y por el posible relevo de Claudia Alonso en la portavocía municipal de Toledo- Núñez ha indicado que él personalmente no ha recibido "ninguna llamada, mensaje o manifestación".

Sí ha destacado que todas las encuestas dicen actualmente que el PP podrá ganar las elecciones en Castilla-La Mancha y que la suma del centro-derecha "desbancaría" al Gobierno socialista actual y eso es "fruto del trabajo que ha hecho el Partido Popular, y eso pasa por la secretaria regional", de la que ha dicho estar "muy orgulloso", así como de los vicesecretarios, direcciones provinciales y grupos institucionales.

En cualquier caso, Paco Núñez ha referido que serán los afiliados quienes elijan y voten durante la celebración del Congreso Regional del partido, considerando que "este tipo de informaciones tienen un interés muy claro y una firma muy clara y detrás de esto está el PSOE".

"El PSOE decía que yo no iba a ser presidente, ahora quién puede o no acompañarme, no van a a tardar en publicar nombres de candidatos a las alcaldías, porque cuando Page y el PSOE es consciente de que con un modelo de gobierno no nos puede ganar, porque ya todo el mundo ha visto lo que puede aportar a la región, quieren embarrar las reglas del juego, el terreno, tratar de malmeter, para ver si puede el PP despistarse y no estar en otras cosas".