CC.OO se concentrará el 10 de noviembre en Santander para reclamar mejoras para los empleados públicos

Así lo han anunciado este viernes, en rueda de prensa, la coordinadora del Área Pública del sindicato en Cantabria, Conchi Sánchez, también secretaria general de la Federación de Enseñanza, y los responsables de Sanidad y de Servicios a la Ciudadanía del sindicato, Arantxa Cossío y David Estévez, respectivamente.

Dicha concentración, que se ha convocado a partir de las 11.00 horas, forma parte de una serie de movilizaciones que se llevarán a cabo a nivel nacional.

Desde el sindicato, se reclama, entre otros aspectos, que se refuercen las plantillas de los distintos sectores del área pública, que son, a su juicio, "insuficientes" y están "envejecidas" como consecuencia de la limitación de las tasas de reposición, y se denuncia el alto nivel de temporalidad, que, según CC.OO, alcanza en Cantabria el 40 por ciento en algunos ámbitos de lo público, por encima de la media nacional (31%) y muy superior al 8% que exige Europa para 2024.

Además, han señalado que los empleados públicos vienen de un proceso de recortes que se inició en 2008 como consecuencia de la crisis financiera y que "todavía no se han recuperado", y además han alertado de que se han "acrecentado las dificultades como consecuencia de la pandemia del Covid".

Han expuesto que, en materia retributiva, los trabajadores públicos han perdido desde 2008 un 18% de poder adquisitivo y han señalado que la "buena senda de recuperación" que se había iniciado se ha "truncado" por la "la falta de negociación" del Gobierno de España, que, a su juicio, "no se ha sentado a negociar seriamente" con los sindicatos y ha decidido incluir de forma "unilateral" en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 una subida del 2 por ciento.

Para CC.OO esta subida, lo que significa es que, como consecuencia de la inflación, los empleados públicos van a volver a perder poder adquisitivo. Por ello, lo que reclaman es un plan plurianual para llegar a un incremento del 3,5%.

Pero para el sindicato, "lo primero" que tiene que hacer el Gobierno de España es cumplir con los temas que quedan pendientes de los acuerdos firmados en 2018 y también en julio de 2021 y volver a sentarse a negociar un III Acuerdo para la mejora del empleo público, que luego debe trasladarse a la comunidad autónoma.

Y en Cantabria, CC.OO, además de exigir el cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Mesa General de la Función Pública de Cantabria suscrito en 2018, se ha reclamado que se cumplan acuerdos suscritos en distintos sectores del área pública que aún no se han visto materializados. Como ejemplo, ha citado algunos acuerdos en materia retributiva en ayuntamientos y también en la Universidad de Cantabria.

FONDOS ADICIONALES "INSUFICIENTES"

También CC.OO considera "absolutamente insuficiente" la partida recogida en el proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2022 para el reparto de fondos adicionales, que asciende a 1.750.000 euros cuando, según el sindicato, se necesitarían 3,5 millones solo para dar cumplimiento a los acuerdos ya firmados.

El sindicato quiere que se destinen estos fondos adicionales para saldar "deudas pendientes" con los trabajadores y pide, por ejemplo, que se empleen esos recursos para negociar un Plan de Igualdad que el Gobierno de Cantabria "exige a las empresas privadas" y del que él carece.

Sí existe este plan de igualdad en algunos ámbitos, como la Sanidad o la Universidad de Cantabria, si bien, según CC.OO, no se están cumpliendo "por falta de fondos".

También propone que se empleen esos fondos adicionales para reforzar todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales y, concretamente, para realizar "una evaluación seria de los riesgos psicosociales" de los trabajadores públicos, que, según CC.OO, cada están "más sobrecargados" y algunos, sobre todo los esenciales -y entre ellos los sanitarios- están "psicológicamente agotados" tras la pandemia.

Además, pide destinar parte de estos fondos adicionales a regular todo lo que tiene que ver con el teletrabajo.

Y en cuanto a las plantillas, CC.OO pide que se refuercen y rejuvenezcan y se reduzca la temporalidad. Respecto a esta última cuestión, el sindicato ha advertido que el Gobierno regional debe sentarse a negociar lo que respecta a la convocatoria de empleo público. Según ha señalado, para poder llegar a reducir la temporalidad hasta el 8% comprometido, las plazas estructurales tienen que quedar convocadas antes del 31 de diciembre de este mismo año.

Y en relación al Gobierno de Cantabria, desde CC.OO han denunciado que el Ejecutivo regional parece concebir las distintas mesas que hay constituidas como "mesas meramente informativas, cuando deben ser mesas de negociación". "Así es imposible que los empleados públicos mejoren sus condiciones", ha afirmado Estévez.

Desde CC.OO han señalado que, por ejemplo, la última reunión de la Mesa General fue un "paripé" y tuvo ese carácter solo informativo.

LAS MOVILIZACIONES IRÁN "IN CRESCENDO" SI NO SE LES ESCUCHA

En la rueda de prensa, CC.OO ha señalado que la concentración del día 10 es la primera "piedra de toque" pero ha advertido que, si no se les escucha y las distintas Administraciones "no se sientan a negociar", las movilizaciones irán "in crescendo".

"No nos vamos a quedar aquí. No tendría sentido convocar y movilizar para quedarnos aquí si no somos escuchados", ha afirmado Conchi Sánchez, quien ha hecho un llamamiento a participar en la movilización, no solo a sus delegados, sino a toda la ciudadanía.