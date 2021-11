Hande Erçel, de 'Love is in the air', habla sobre su madre: "Siempre trato de vivir como ella me enseñó"

La actriz Hande Erçel ha hablado con la edición turca de la revista InStyle sobre su madre, que falleció hace dos años. La protagonista de Love is in the air se ha abierto y ha confesado las lecciones que aprendió de ella.

El pasado día 25 de octubre la madre de la intérprete habría cumplido cincuenta años y, con ese motivo, Erçel se ha sincerado sobre su relación con ella: "La mujer que más me inspira en mi vida es mi madre. Ella es quien siempre me animó a ser la persona que quiero ser".

"Siempre trato de vivir de la manera que ella me enseñó, tocando todos los colores de la vida", explicó la joven, que quiso recordarla subiendo una publicación a Instagram con dos fotos suyas, una de cuando era niña y otra juntas.

La actriz acompañó la publicación de un tierno mensaje: "Sigues siendo esa niña, eres todas las contradicciones que siento por dentro, eres la emoción... Soy consciente de que me parezco cada vez más a ti, me encanta tanto... Y eres tan hermosa, mamá... Que pases tu nueva era nadando en mares infinitos".

La artista se encuentra actualmente de viaje en Estados Unidos sin su novio, el actor y coprotagonista de Love is in the air Kerem Bürsin. Desde allí sube a menudo fotos de su relación para recordar lo mucho que le echa de menos, a lo que él responde con tiernas instantáneas de su pareja.