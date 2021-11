Trib.- El Jefe de Judicial dice que el crimen de Ardines fue "planificado" y niega presiones en la investigación

El agente ha relatado el desarrollo de dicha investigación, desde el día 16 de agosto que apareció el cadáver hasta su finalización, el día 21 de febrero, seis meses después, con la puesta a disposición de los detenidos. Ha indicado que la misma ha sido "una investigación larga y compleja, muy de detalle, de analizar muchos datos, muchos teléfonos y muchas imágenes".

No obstante ha negado que la misma haya estado marcada por la presión. "No ha habido presión de ningún tipo, ni política ni de nuestros jefes, no había prisa ni dejaba de haberla. Para nosotros este caso está resuelto", ha declarado, añadiendo que la misma deja claro los autores del crimen: L. Benatia, M. Kelii, J. Muguruza y P. L. Nieva.

Este primer agente en declarar ha hecho un somero repaso de los hechos, desde la mañana del 16 de agosto de 2018 cuando en torno a las 8.30 de la mañana, cuando la central COS de la Comandancia de Gijón recibe llamada 112 avisando de la aparición de un cadáver.

La de este viernes es la tercera sesión del juicio por la muerte de Ardines, después de que los cuatro acusados ya hayan prestado declaración.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))