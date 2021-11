Tamara revela que su hijo Héctor tiene autismo: "Nunca había contado esto"

Hace tan solo unos meses que Tamara confesó tras su expulsión en MasterChef Celebrity que el último año había sido muy duro económicamente para su familia por la paralización completa de los espectáculos en directo. Tras esta emotiva confesión, la cantante ha vuelto abrirse para hablar de su hijo Héctor, quien fue diagnosticado con autismo hace cuatro años.

Lo ha hecho en una entrevista en exclusiva con Hola en la que iba a promocionar su nueva canción. "Yo nunca he contado esto, pero lo voy a hacer visible", comentó antes de explicar que el más pequeño de sus cuatro hijos fue diagnosticado con un "rasgo de autismo" cuando tenía dos años y medio.

"Lleva una terapia semanal. Entre el colegio y en casa el nene va creciendo fenomenal. Nunca había contado esto", ha añadido haciendo hincapié en lo importante que es la investigación de este tipo de enfermedades. "El autismo es super complicado, y muchas más enfermedades raras que pueden aparecer en niños y en mayores", ha recordado.

El rápido diagnostico y el comienzo de un tratamiento cuando era tan pequeño es una de las cosas que más puede ayudar: "A mi hijo si le ves ahora es un torbellino, habla por los codos, imagínate", ha contado muy feliz.

Tamara se ha descrito como una madre "coraje, trabajadora y luchadora" en el encuentro. "Yo he tenido a mis cuatro hijos y me los he llevado conmigo mientras les daba el pecho. Quizá al mes de dar a luz ya estaba con mis hijos trabajando y cuando terminaba llegaba al hotel, los bañaba, les daba el pecho, los cambiaba...", ha rememorado.

Nunca ha parado de luchar "por su familia y por su carrera" y, aunque tienen que estar tirando de los ahorros en los últimos meses, asegura que está muy feliz con su vida tranquila junto con su pareja desde hace casi veinte años.

El amor y la cooperación "hombre con hombro" son claves para poder superar todos los momentos difíciles: "Hay que estar siempre con una sonrisa, con cariño y que se nos vea que la pareja estamos por los hijos y que se nos vea mucho amor".

"Con Héctor tenemos que intentar que la casa sea así. Tengo dos nenes que están en la adolescencia, una en plena adolescencia y otro preadolescente, y a veces es complicado estar tranquilos".

En medio del torbellino familiar, el negocio de ocio nocturno de su marido y su carrera musical vuelven a despegar. El próximo 11 de noviembre, Tamara estrena nueva canción, Muero por verte, más preparada que nunca para retomar la gira que tuvo que cancelar en 2020.