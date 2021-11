Que Gwyneth Paltrow no cambia y pasa a estar mejor con los años no es ningún misterio. La actriz lo ha vuelto a hacer: ha posado con el mismo look que en su día deslumbró sobre la alfombra de los MTV Music Awards de 1996, esta vez para presenciar el último desfile de Gucci.

En un momento de absoluto déjà vu durante el desfile de Love Parade que ha presentado Gucci por la zona más auténtica de Hollywood, la actriz se ha apropiado de la reinvención de las modas: lo viejo vuelve a llevarse.

No solo es una forma de recuperar modas pasadas y adaptarlas a las nuevas tendencias, sino que se proporciona un segundo uso a las prendas, incluso las más icónicas, como un acto casi revolucionario ante las consecuencias medioambientales de la industria textil y las tendencias más pasajeras en la corriente contemporánea de la fast fashion. En este caso, Gwyneth ha posado con una reinvención que el reputado diseñador Alessandro Michele presentó con su colección Crucero 2022.

Se trata de un icónico conjunto de terciopelo rojo, de Gucci, que la actriz llevó a los MTV Video Music Awards de 1996. Y es que Gwyneth sigue mostrando la misma apariencia que entonces, con un traje de chaqueta de hace 25 años que le sigue quedando como anillo al dedo y un rostro que no parece conocer el concepto de envejecer.

El conjunto fue presentado tiempo atrás en la colección Gucci Aria para rendir homenaje tanto a la actriz, así como a la tensión sexual que reinaba en las creaciones de Tom Ford en su andadura por la firma de moda. "La sastrería bonita nunca pasa de moda", ha añadido Gwyneth en su cuenta de Instagram.

"Alessandro Michele saqueó la tensión sexual de su predecesor creativo Tom Ford, declarando en sus notas sobre la colección", ha añadido la cuenta oficial de la marca de lujo en sus redes junto a una cita del propio diseñador: "En mi trabajo, acaricio las raíces del pasado para crear inflorescencias inesperadas. Apelo a esa capacidad de reincidir en lo ya dado".

Con hombros acolchados, una solapa de pico y algunos detalles de satén, el traje de chaqueta que empoderaba la figura femenina a su paso, algo que explicaba Michele: "Gucci se ha convertido para mí en un laboratorio del hackeo hecho de incursiones y metamorfosis. Se trata de una fábrica de alquimia repleta de contaminación que lo conecta todo. El destino de la marca está marcado por interminables alumbramientos y regeneraciones constantes".

Una regeneración que ha vuelto a la acción con esta nueva muestra de la actriz en lo que Gwyneth Paltrow ha descrito como "una noche especial". Ella misma quiso recalcar la referencia: "Me encantó llevar la creación de Alessandro Michele, basada en la que me prestó en 1996 el maestro Tom Ford".