Lambda reivindicarà amb una "jornada de convivència" l'amfiteatre de Blasco Ibáñez com a espai "legítim i segur"

20M EP

NOTICIA

El col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, Lambda, celebrarà el 13 de novembre una jornada "oberta a la societat valenciana" a l'amfiteatre de l'avinguda de Blasco Ibáñez, triat com espai simbòlic" de la ciutat, per a reivindicar aquest emplaçament com un lloc "legítim i segur" per a les persones del col·lectiu després de l'"augment exponencial de les agressions".