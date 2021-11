La Mutant viu una "setmana vertiginosa" de festivals amb La Cabina, Volumens i VLC Pitch Forum

La programació arrancarà el dijous 11 de novembre, a les 20.00 hores, amb un clàssic d'aquestes dates: l'emissió en directe del programa radiofònic Carne Cruda com a part de la proposta del Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina.

Per tercer any consecutiu, l'equip encapçalat per Javier Gallego tornarà a la Mutant per a desplegar tot el seu esperit crític, la seua sàtira política i el seu compromís amb els diferents col·lectius i les seues reivindicacions. Una tasca que va molt enllà del simple entreteniment, i que en els seus dotze anys de vida li ha premiat al programa multitud de guardons, entre els quals es troba el Premi Ondas en 2012.

Just després, els dies 12 i 13 -de 18.00 a 23.00 hores-, La Mutant serà per primera vegada la seu del Festival Internacional d'Art, Ciència i Tecnologia Volumens, que en 2021 recupera per a la seua cinquena edició el format presencial i les actuacions en viu.

Amb el seu caràcter transversal intacte per a aprofundir en els nous llenguatges de l'art digital i la tecnologia, i amb la música com a autèntic motor, Volumens presentarà un cartell amb vint-i-cinc artistes de diferents nacionalitats, entre els quals destaquen la suïssa Aïsha Devi, l'holandés Thomas Ankersmit o la canadenca Ill-Esha, sense oblidar presències nacionals i locals com les de Otro, María Cervelló o Edu Comelles ambde Rafa Ramos.

Finalment, el diumenge 14 de novembre, al migdia, la sala municipal tornarà a reunir als principals valors de l'escriptura audiovisual en la tercera entrega del VLC Pitch Forum, que en aquesta ocasió comptarà amb una classe magistral a càrrec d'Iván Escobar, considerat un dels guionistes televisius més prestigiosos del nostre país.

Responsable de sèries com 'Los hombres de Paco', 'Los Serrano' o 'Vis a vis', Escobar reflexionarà durant la trobada sobre el concepte de Writer's Room com la clau per a formar equips i perllongar l'èxit d'una sèrie al llarg de diversos anys.