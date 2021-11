La Eurocámara, sobre los 379 crímenes de ETA sin resolver: "Aún hay países que no cooperan y que albergan terroristas"

El Parlamento Europeo está comprometido en la resolución de los 379 crímenes de ETA que todavía no se han resuelto, el 44% del total. Una misión de la Eurocámara, formada por diputados de la Comisión de Peticiones, ha pasado los últimos tres días entrevistándose con víctimas, asociaciones, sociedad civil y miembros de la judicatura y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para recabar información acerca de estos hechos. "Todavía hay muchos países que no cooperan y que albergan terroristas, que además aprovechan la prescripción de los crímenes", explicó la líder de la misión, la eurodiputada francesa Agnés Evren. La delegación, asimismo, estuvo acompañada de los diputados españoles Dolors Montserrat, Maite Pagaza, Cristina Maestre y Jorge Buxadé.

"Algunos terroristas, incluso aunque se hayan beneficiado de beneficios penitenciarios, no cooperan", añadió Evren, durante una rueda de prensa celebrada en Madrid para hacer balance de la misión. "La localización de los asesinatos no resueltos es en su mayoría en País Vasco y Navarra", siguió, y recordó que estas dificultades para resolver algunos crímenes viene influida por el hecho de haber tenido "una sociedad sometida al terror" de ETA.

La delegación tiene claro el camino a seguir. "Comprendemos la necesidad de incluir los crímenes de ETA como crímenes de lesa humanidad". El informe, que estará escrito en el plazo de tres meses, tendrá en cuenta las conclusiones y las recomendaciones. "Se van a votar, a debatir y a adoptar en el seno de la Comisión de Peticiones, y será un informe público", sostuvo la eurodiputada.

"Pedimos memoria, dignidad, justicia y que reine la verdad. Las víctimas reclaman verdad y dignidad y merecen que no se les humille más. Las víctimas no buscan venganza, buscan la verdad", prosiguió, al tiempo que reconocía que los homenajes a etarras que todavía tienen lugar "son una verdadera humillación" para las víctimas de la banda terrorista y para la sociedad en general. "Así cobra más importancia el objetivo de la misión", sentenció.

El balance de la visita que hacen los eurodiputados es positivo. No se han encontrado obstáculos para realizar su labor. "Todo lo contrario. Nos hemos podido reunir con todas las partes para recopilar toda la información. Se ha tratado de una misión extremadamente positiva que va a enriquecer nuestro informe", esgrimió Evren. Quiso dejar claro además el porqué de la visita. "No estamos haciendo política, estamos defendiendo el interés de las víctimas. No hemos querido aportar enfoques partidistas, sino colocarnos al lado de las víctimas", expresó.

La petición nace de la Asociación Dignidad y Justicia, recibida en el 2016, pero la eurodiputada sostiene que la UE "siempre ha estado al lado de las víctimas" y se han tomado medidas durante todos estos años. Los mensajes, precisamente, han estado en todo momento dirigidos a las propias víctimas. "La justicia no se puede dar a todas estas familias porque los autores de los delitos no han sido llevados a la justicia. Las víctimas eran españolas y europeas y provenían de todos los sectores de la sociedad".

"La Unión Europea no tiene competencias en el funcionamiento del sistema penal y de la justicia penal de un país miembro. Europa siempre ha defendido el interés de las víctimas del terrorismo", terminó diciendo la jefa de la misión. Hay una directiva "que es la que nos permite venir aquí en esta misión". Por lo tanto, sostuvo, "hay algunos derechos que se han pisoteado y esto sí que entra en el ámbito de competencias de esta delegación".