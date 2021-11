La II Volta a Peu per la Discapacitat buscarà aquest diumenge promoure l'esport per a "trencar les barreres" a València

La marxa començarà a les 09.00 hores a l'avinguda Levante UD, cantonada amb el carrer Casas Ibáñez. A continuació tindrà lloc l'eixida de la marxa a peu, no competitiva, en la qual podran participar totes les persones que ho desitgen, sense límit d'edat, encara que els menors de 14 anys han d'estar acompanyats per una persona adulta responsable.

La carrera està organitzada per la Fundació Esportiva Municipal, en col·laboració amb l'Oficina Municipal d'Atenció a la Diversitat Funcional (OMAD), segons ha informat l'Ajuntament de València en un comunicat.

L'esdeveniment constarà d'una 'carrera per la inclusió' de 09.00 a 10.00 hores, a més de carreres infantils, de 10.00 a 10.30 hores, i activitats esportives adaptades, de 10.30 a 11.45 hores, en un tram de l'avinguda Levante UD.

El recorregut de la 'carrera per la inclusió' eixirà de l'avinguda Levante UD per a continuar per l'avinguda Germans Machado, avinguda Juan XXIII, carrer Castellonet, avinguda Equador, carrer Manuel Melià i Fuster (nombres parells), vial Germans Machado, de nou pel carrer Manuel Melià i Fuster (nombres imparells), avinguda Equador, carrer Salvador Cerveró, carrer del Ninot, carrer del Foc i vial de l'avinguda Germans Machado fins a la meta en avinguda Levante UD.

Quant a les carreres infantils, en les quals podran participar les xiquetes i els xiquets nascuts entre 2008 i 2016, es realitzaran a partir de les 10.00 hores, en el punt d'eixida i meta, a l'avinguda Levante UD. Es tracta de proves no competitives i totes les xiquetes i els xiquets inscrits obtindran una medalla per la seua participació.

AFECCIONS Al TRÀNSIT RODAT I EMT

El tall pel muntatge de l'eixida i la meta en l'avinguda Levante UD, tram comprès entre Germans Machado i carrer Equador, es mantindrà vigent entre les 06.00 i les 12.00 hores del diumenge, mentre que la resta de vies de l'itinerari de la 'carrera per la inclusió', que està previst que finalitze sobre les 10.00 hores, s0obriran progressivament a la circulació després del pas dels i les participants.

La celebració de la carrera també provocarà alteracions en el servei de l'EMT. Les persones usuàries poden consultar tota la informació respecte a l'afeccions de l'EMT en la secció d'Última Hora de la web, de l'App i en xarxes socials de la pròpia EMT.