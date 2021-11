Cómo detecta Hacienda los pagos en efectivo

El avance de las nuevas tecnologías ha cambiado nuestros hábitos diarios y cada vez es más común pagar de forma telemática con el móvil, con tarjetas contactless e incluso a través de códigos QR. El pago digital se ha extendido, aunque todavía hay muchas personas que prefieren guardar sus ahorros bajo el colchón.

En estos casos, lo primero que hay que saber es que no se trata de algo ilegal y no existe ninguna ley que prohíba guardar el dinero en efectivo en casa. Por tanto, no hay un límite legal, siempre y cuando se pueda demostrar su origen y que sea declarado a la Agencia Tributaria de forma correcta.

¿El pago en efectivo está regulado?

Pero, ¿qué pasa cuando pagamos un bien o un servicio en efectivo? ¿Estos trámites son controlados por Hacienda? El organismo público regula los movimientos de dinero en efectivo que sean superiores a 500 euros, así como el ingreso en nuestra cuenta bancaria de una cantidad superior a los 3.000 euros.

Por otro lado, el Gobierno central aprobó a finales de 2020 una nueva normativa para hacer frente a los fraudes y limitó los pagos en efectivo. De esta manera, la Ley 11/2021, de 9 de julio, regula que la cantidad máxima para pagar algo en metálico es de 1.000 euros. Si se quiere adquirir un producto o servicio por un valor superior, el cliente deberá utilizar otro medio de pago.