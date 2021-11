La intervenció es va iniciar a les 15.30 hores d'aquest dijous i en la mateixa van participar l'helicòpter Alpha 01 i un grup de rescat (GER), segons ha informat el cos provincial.

Els dos escaladors, que no han resultat ferits, van patir dificultats per a continuar escalant i es van quedar sense forces per a tornar a pujar, motiu pel qual van haver de ser rescatats, segons detalla el Consorci Provincial.