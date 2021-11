Les pluges deixen 33,5 litres en les últimes quatre hores a Dénia (Alacant)

Així, ha clarejat nuvolós a Alacant i les arruixades continuen des de fa hores a la Marina Alta, on són més intenses en la zona de Dénia, per on penetren els sistemes nuvolosos des del mar, segons informa Aemet.

El cel també està cobert en el litoral sud de València, mentre que a Castelló hi ha molta nuvolositat als Ports i a la resta de la Comunitat Valenciana està poc nuvolós o buidat.

Les tempestats van arribar ahir de vesprada a zones d'Alacant on van descarregar amb certa intensitat i en algunes zones es va registrar granissol xicotet, típic d'època freda i des de la passada nit estan tenint el seu cicle de vida en el mar, però han tocat terra en el litoral de la Marina Alta, on continua plovent, a voltes amb granissol xicotet.