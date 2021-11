Lejos de cesar su actividad, el volcán Cumbre Vieja hace temblar, cada vez más, a los habitantes de La Palma. Además de haber perdido sus casas y, en muchas ocasiones, todas sus pertenencias, algunos de los afectados por la erupción se están viendo completamente desamparados ante la falta de ayudas por parte de las autoridades.

Este es el caso de Juan Fernando, que perdió su hogar y, en la mañana de este viernes, ha denunciado en El programa de Ana Rosa que las ayudas económicas prometidas no están llegando a los ciudadanos. El hombre, que solo siente "ganas de llorar", ha explicado en el matinal que todo lo ve "negro, como la lava del volcán".

"A día de hoy, calculo que, de todas las ayudas, estemos en un tres por ciento. No es verdad que estén llegando", ha explicado Juan Fernando, con lágrimas en los ojos, pidiendo que "por una vez en la vida, no pongan la seguridad jurídica por encima de la emergencia". Así, la desesperación ha llevado a algunos afectados a unirse en la creación de la Plataforma de afectados por el volcán.

"Las ayudas están llegando. Ahora están organizando el reparto. Pero hay una indecencia: el 60% de los afectados no tenían seguro y un 40%, entre los que me incluyo, teníamos seguro de hogar para defendernos de eventos como este o parecidos. Ocurre el hecho de que esas ayudas del Ministerio del Interior, que son de 30.240 euros, a los que no tienen seguro se las dan enteras y a los que sí tenemos seguro nos las reducen incomprensiblemente", ha explicado Juan Fernando.

"Yo he pagado un seguro para protegerme y no me deben excluir. A mí no me pueden castigar por haber tenido un seguro; y como a mí, al 40%. Pero las ayudas del Ministerio del Interior no han llegado ni al dos por ciento. Las donaciones privadas apenas se están repartiendo. Hay un problema de cultura de bloqueo en nombre de lo que llaman la seguridad jurídica y cuando esta, que es el papeleo, se antepone, la emergencia existe teóricamente, pero no se reparten las donaciones o no se dan prisa en hacerlo", ha denunciado el afectado ante las cámaras del programa de Telecinco.

"En mi caso, que tengo una discapacidad del 70%, qué hago sin casa, si las ayudas, encima, me las niegan. Yo he sido profesor y tengo una paga por mi discapacidad que se me vuelve en contra para las ayudas porque, hipotéticamente, me incrementa la renta. La renta es una indemnización que el Estado me da porque en las leyes lo pone para paliar mi discapacidad porque, en sí, mi vida es un caos", ha agregado Juan Fernando.

Juan Fernando ha añadido que la plataforma de la que forma parte se ha creado para hacer comprender a las autoridades que la gestión no se está realizando de manera correcta. "Las autoridades están desbordadas también y eso hay que entenderlo. Sobre todo, el cabildo insular, que preside don Mariano Hernández Zapata, está haciéndolo estupendamente bien. Supongo que el tema de las ayudas y las donaciones estarán en marcha pronto, pero el alcalde de El Paso y el presidente de nuestro cabildo insular lo están haciendo bien porque no es fácil encontrarse con este 'pastel'. Aunque esto no quita para que los resultados efectivos no nos lleguen".