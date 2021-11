València llança 6.000 bons de 100 euros per a reactivar el districte de Ciutat Vella

Un bo de 100 euros sufragat al 50% per l'Ajuntament de València permetrà des d'aquest divendres 5 de novembre consumir en comerços i restaurants de Ciutat Vella per a reactivar el centre de la ciutat, el teixit empresarial de la qual s'ha vist especialment danyat per les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19 per la seua dependència del turisme, l'oci i els serveis. El Consistori activa el Bo Reactiva Centre Històric, una iniciativa emmarcada en el Pla de Reactivació de Ciutat Vella 2021/2022 aprovat pel Govern Local el passat 30 de juliol i que pretén revitalitzar el xicotet comerç dels sis barris que conformen el districte del centre de València.

L'emissió dels bons és fruit d'un conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València i està dotat amb una inversió municipal de 350.000 euros. Les persones interessades a participar en aquesta acció, vigent fins al 20 de desembre i gratuïta per als comerços, hauran d'inscriure's en la pàgina web www.bonoreactivacentrehistoric.com.

A última hora d'aquest dijous hi havia ja 212 establiments adherits de 56 sectors diferents del xicotet comerç i l'hostaleria: des d'agències de viatges a botigues d'alimentació passant per bars, comerços de bicicletes, ferreteries, forns, mobles, òptiques, perfumeries o teatres. Segons consta en les bases, aquests descomptes són compatibles amb qualsevol mena d'oferta o rebaixa disponible en l'establiment per al producte o servei que es desitja adquirir.

Dels 6.000 bons, 1.000 es reservaran durant 10 dies hàbils a majors de 65 anys per a evitar les dificultats d'accés a persones no familiaritzades amb les noves tecnologies. "Des del Servei d'Envelliment Actiu, en col·laboració amb els Centres de Persones Majors, se'ls prestarà ajuda", apunten fonts municipals.

Dos bons per persona com a màxim

Com a norma general, cada persona podrà obtindre un màxim de dos bons per a les compres en els comerços, restaurants i altres serveis de proximitat adherits a la campanya. "La col·laboració públic-privada i amb el teixit associatiu és clau per a la reactivació dels barris i així ho hem fet per a posar en marxa aquest pla. El compromís de l'Ajuntament amb Ciutat Vella és indiscutible. I aquest districte requeria un esforç major i l'hem fet", afirma la regidora de l'àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

Fi del Pla de Patrocinis

A aquesta campanya se suma la convocatòria de Patrocinis (el termini dels quals finalitza aquest divendres) d'esdeveniments, fires o exposicions relacionats amb la cultura, sectors tradicionals, comerç o hostaleria. Els projectes s'han d'executar a Ciutat Vella i ajudar a revitalitzar el seu teixit econòmic.