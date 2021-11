La pandèmia reforça el suport dels valencians a l'Estat de les autonomies

Un baròmetre de la Generalitat reflecteix que la pandèmia ha reforçat el suport dels valencians a l'Estat de les autonomies, ja que el 64,5% està a favor de mantindre o ampliar aquest model territorial, i que la seua prioritat actual és la recuperació econòmica i l'ocupació per damunt de la crisi sanitària.

Aquest estudi, realitzat per l'empresa GfK entre juny i juliol a 4.000 persones mitjançant entrevistes presencials, mostra que la polarització ha augmentat durant la Covid-19, encara que per davall de la mitjana nacional, i que la desafecció pels partits polítics aconsegueix a un terç de la població.

Per al Govern valencià, els resultats dibuixen un escenari de «relativa esperança» i una crida «contundent» al diàleg i al consens, al costat d'una sensació generalitzada d'orgull per l'aconseguit en la «catàstrofe» de l'últim any i mig. Així ho va il·lustrar ahir la directora general d'Anàlisi de Presidència, Ana Berenguer, abans de la difusió del baròmetre.

En general, com a principals problemes en la Comunitat, els enquestats apunten majoritàriament a la desocupació, la sanitat i l'economia, per davant de la pandèmia i la política.

Entre els resultats crida l'atenció que la corrupció preocupa el doble en clau valenciana que en nacional, encara que no és un dels primers. La valoració de la situació és millor en la Comunitat que a Espanya, encara que és dolenta o molt dolenta per al 60,8% (econòmica) i el 55,9% (política). Com a previsió per al pròxim any, el 42,7% creu que l'economia millorarà molt o alguna cosa, el 36,6% augura que continuarà igual i el 17,5% que anirà a pitjor. Més pessimistes es mostren amb la política: el 55,6% estima que no canviarà i el 20,5% que empitjorarà.

En concret, el primer bloc dedicat a la pandèmia conclou que la vacunació ha exercit una gran influència en els aspectes emocionals, ja que la sensació d'enuig o indiferència va prevaldre entre els més joves quan encara no estaven immunitzats a principis d'estiu.

El 46,5% dels valencians està orgullós per l'esforç durant la Covid, el 24,6% indiferent i el 23,5% enfadat. Com a sentiments personals, el 43,1% reconeix haver-se sentit desanimat o deprimit i el 22% haver experimentat soledat, mentre el 43,5% recorda sensació d'ansietat, el 50,8% de tranquil·litat i el 53,8% d'esperança. I quasi la meitat, el 48,9%, lamenta que la seua situació econòmica ha empitjorat molt o moderadament pel coronavirus.

De cara al futur, fins al 45% estaria molt d'acord i el 32,7% bastant que es tornaren a adoptar restriccions si succeïra una situació similar. Entre les prioritats de futur, la majoria anteposa augmentar les reunions amb familiars i amics per davant de viatjar, anar a esdeveniments o cuidar la salut.

El balanç de la pandèmia en la Comunitat mostra que la gestió i difusió de les restriccions va ser bona (51%) o regular (22%), l'atenció sanitària també majoritàriament bona (38,4%) o regular (27,4%) i la vacunació bona (53,1%) o molt bona (18,6%).

Menys suport reben les mesures de la Generalitat per a la recuperació econòmica, ja que fins al 20,4% pensa que van ser dolentes i el 33,4% regulars.

De cara a la recuperació, sis de cada deu valencians creuen que el Govern central, les comunitats autònomes i la Unió Europea han de tindre un paper molt protagonista, quasi el doble que els partits polítics (34%). I apunten com a prioritats mesures com reforçar les plantilles sanitàries, ajudar a trobar ocupació a persones en risc d'exclusió, facilitar l'accés a internet, fomentar l'ús d'energies renovables o reduir la burocràcia.

En l'àmbit polític, l'enquesta revela que el 44,9% prefereix una Espanya autonòmica com l'actual, mentre el 14,7% està a favor que les comunitats tinguen més llibertat i el 4,9% secundaria que pogueren convertir-se en Estats independents. Personalment, el 53,1% afirma sentir-se tan valencià com espanyol, el 19,2% només espanyol, l’11,1% més espanyol, el 8,6% més valencià i el 2,9% només valencià.

Desafecció política

La polarització és menor que en el conjunt del país, ja que el 61,1% dels valencians considera que la política està bastant o molt polaritzada enfront del 79,9% de mitjana nacional. En la Comunitat, el 47,4% creu que ha augmentat molt o bastant i el 36,4% que s'ha mantingut igual enfront del 65,7% i 20,4% a Espanya, respectivament.

A l'hora de triar al partit més pròxim a les seues idees, el 30,8% no prefereix a cap, el 22,2% al PSOE, el 13,7% al PP, el 7,5% a Compromís, el 5,3% a Podem, el 5,1% a Vox, el 2,4% a Ciutadans i el 1,9% a IU.

En xifres

4.000 persones han respost a les preguntes de l'enquesta encarregada per l'àrea d'Anàlisi i Polítiques Públiques de la Generalitat.

61% dels enquestats creuen que els polítics haurien d'esforçar-se per negociar i aconseguir acords, segons l'estudi.

43,1% reconeix haver-se sentit desanimat o deprimit a conseqüència de la pandèmia de Covid.

60,8% valora com a dolenta o molt dolenta la situació econòmica de la Comunitat Valenciana, i el 55,9% també la situació política.