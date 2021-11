La fecha oficial es, como todos los años, el último viernes del mes de noviembre, pero cada vez son más los ecommerces que adelantan su Black Friday para ofrecer a sus clientes ofertas interesantes durante varios días... ¡e incluso semanas! Tanto es así que, pasado el puente de noviembre, se produce el pistoletazo de salida al Mes Negro, una época que muchos aprovechan para adquirir aquellos productos que llevan tiempo deseando, con un buen descuento.

Tanto es así que, si pensamos llenar nuestra cesta de la compra durante estas semanas, es recomendable contar con una lista de deseos que nos ayude a diferenciar entre lo que realmente necesitamos y lo que no, para no dejarnos llevar por los descuentos. Además, esto puede servir para vigilar la evolución de precios y el stock de los productos favoritos en cada Black Friday. Bajo estas líneas, te contamos cuáles son los productos a los que no debes quitarle el ojo en las próximas semanas.

Nuestros favoritos para este Black Friday

- De limpieza... ¡un robot aspirador! No hay duda de que, aunque muchos ya cuentan con uno en sus hogares, son los dispositivos favoritos de los usuarios llegadas estas fechas. Así, hay quien aprovecha para renovarlo y apostar por un modelo más tecnológico que incluya prestaciones aún más provechosas, y quienes no los han probado, aprovechan para incluir uno en su carrito y dejarse enamorar por sus funciones.

- Es hora de cocinar, ¿dónde está mi freidora sin aceite? Otro pequeño electrodoméstico que, cada día, gana más protagonismo en los hogares gracias a que es capaz de reducir las calorías de muchas elaboraciones. Por ello, se han convertido en productos muy deseados y más de cara a jornadas de grandes descuentos. Si vas a incluir una en tu wish list, ¿qué te parece mirar las distintas prestaciones y capacidades?

- Lo techie tiene forma de auriculares bluetooth. Ya sea por los bajos precios de algunos modelos o por las buenas rebajas que tienen los más populares, los auriculares también causan furor en el Viernes Negro. Además, hay para todos los gustos: de botón, de diadema, con más o menos autonomía...

- ¿Hacemos deporte con una bicicleta estática? Desde hace algo más de un año, hacer ejercicio en casa se ha convertido en la forma perfecta de conciliar la vida personal con la deportiva, aunque, para lograrlo, hay que apostar por los mejores gadgets. ¿El que todo el mundo busca y que más éxito va a tener? Una bicicleta estática con la que trabajar el cardio con comodidad.

- No es broma... ¡dónde están las pastillas del lavavajillas! Cada vez que Amazon celebra una fiesta de los descuentos, ya sea Prime Day o Black Friday, las pods para el lavavajillas son uno de los productos que más (¡y más rápido!) compran los usuarios. Y no es de extrañar: ofrecen buenos descuentos con los que ahorrar, al final, mes a mes en la cesta de la compra (sobre todo si eres Prime y es una compra recurrente).

- Sí, hay aspiradoras con láser... ¡de Dyson! Aunque todas las soluciones de limpieza que comercializa la marca son dignas de mención, sus últimas aportaciones nos tienen encantados: ¿sabías que incluyen tecnología láser para rastrear; localizar y eliminar la suciedad? Son las de la familia V15, V12 y Outsize y están dispuesta a revolucionar tu casa.

- Adiós, arrugas, ¡con la mejor selección de cremas! Aunque la arruga es bella, evitar que aparezca antes de tiempo es algo que a casi todos nos convence; y la manera de hacerlo es cuidando a diario de nuestro cutis. Con jabones y cepillos especiales, pero, sobre todo, con la crema hidratante antiaging que mejor se adapta a nuestro tipo de piel, y en Amazon cuentan con un surtido catálogo que nos facilitará la tarea... ¡de dar con la mejor y al mejor precio este Black Friday!

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.