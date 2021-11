Claudia Acevedo, exparticipante de La isla de las tentaciones 3, contó recientemente que el día de Halloween sufrió en una discoteca el acoso de un chico que se le restregó por detrás. Sin embargo, aparte de algunos mensajes de apoyo, la canaria se ha visto sorprendida por un aluvión de comentarios machistas que no solo no la creen, sino que le faltan el respeto.

"Un chico de repente se me acercó y me restregó toda su... de abajo arriba de mi culo. Yo me giré, le aparté y el chico se me empezó a encarar", ha explicado en su vídeo, en el que quería enseñar los mensajes que ha leído tras contar este caso de abuso sexual. "Se los quería mostrar para que vean la sociedad en la que seguimos viviendo y lo mucho que nos queda por cambiar".

"Que le den un Oscar por las películas que se monta", "¿Pero a ti quién te va a querer hacer eso?", "¿Eso es para tanto? Hija mía, no veas lo que exageráis los famosos", "Así son las rubias, no hay más", "Haces el vídeo para que él se ponga en contacto contigo. Se quedaron cositas pendientes ahí" o "Ese chaval es un grande, un héroe" fueron algunos de los comentarios machistas que recibió en Instagram.

"Me parece vergonzoso, indignante y sorprendente que parezca que aún vivimos en la Edad de Piedra", ha criticado. "Personalmente, me hizo darme cuenta de que la sociedad no estaba tan avanzada como yo pensaba. Espero que algún día cambie todo".