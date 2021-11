Gianmarco explica el motivo por el que abandonó el plató de 'Secret Story' el martes y se enfrenta a Elena Rodríguez

En la última entrega de Secret Story: cuenta atrás, que se emitió el pasado martes, Gianmarco Onestini tuvo que abandonar el plató tras romper a llorar ante lo que pareció un cúmulo de factores: una regañina de Carlos Sobera al negarse a opinar sobre el encuentro entre Adara y Rodri y las imágenes del propio momento.

"No soy de plástico. Tengo mis debilidades y estoy orgulloso de ellas. Muchas veces nos olvidamos de que no soy de cartón, ni una persona sin sentimientos, hay cosas que me pueden afectar más o menos. No soy de plástico, ¿vale? No soy duro y no por eso soy menos que nadie", consiguió articular a duras penas Onestini en ese momento.

Este jueves, en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, el italiano tuvo la oportunidad de explicar lo que le motivó a irse del programa. Así, y ante la pregunta del presentador, el joven explicó: "Soy un chico que parezco fuerte y tengo un lado muy sensible, he aguantado tantas cosas que al final he explotado".

Lejos de quedarse ahí, el defensor de Luca Onestini citó algunos de esos gestos que le habían llevado al límite, y señaló a la familia de su exnovia, Adara Molinero. "Hubo ataques hacia mi hermano por parte de Elena y su hija, que se burlaron durante un directo de Instagram de las manchas blancas que tiene mi hermano, que es una enfermedad", recordó, en alusión al vitíligo del concursante de Secret Story.

Onestini volvió a recurrir a las redes sociales y nombró un tweet en el que la tía de Adara bromeaba sobre una reciente muerte en el entorno del italiano. "He tenido que aguantar un mensaje que fue horroroso para mí, de su tía Pilu, que se burlaba de la muerte de mi abuela", contó justo antes de que Elena Rodríguez, a su lado, estallara.

Gianmarco siempre dice la verdad



Recopilatorio de todas las provocaciones a @GOnestini del domingo y los me gusta que dan en Twitter#SecretGala8 pic.twitter.com/x4HazQF4RH — Marilyn 💙 (@MarilynMonGM) November 4, 2021

Rodríguez marcó distancias con los mensajes en las redes de Pilu, pero sí que habló de la parte que le concernía, negó los ataques y acusó al italiano de manipular los hechos e instrumentalizar un ataque de ansiedad para hacerle daño.

"Es asqueroso lo que habéis hecho. No te permito nunca más tocar a mi familia. Eres una persona mala", reiteró Onestini, tras lo cual le pidió a la madre de Adara que no se dirigiera a él nunca más. "A partir de ahora, no te pasaré ni una", zanjó el tema Rodríguez.