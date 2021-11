Susana y Keko protagonizan en 'First Dates' una cita de otro planeta

Pocas veces han pasado por First dates dos comensales tan divertidos como Susana y Keko, que acudieron este jueves al programa de Cuatro en busca del amor, pero, sobre todo, a pasárselo bien.

El primero en llegar fue el valenciano, que sorprendió a Lidia Torrent por el traje que se llevó a la cita: "Es una sorpresa y quiero tenerlo a mano para cambiarme cuando sea oportuno".

"¿Qué es eso y porqué dices que te vas a cambiar?", le preguntó la camarera al mozo de almacén. "Es un disfraz hinchable de alien porque vengo de Marte y quiero demostrar a mi chica que vengo de allí".

El amor en Marte no tiene que ser cosa fácil... 🤔



Si no para qué iba a estar aquí Keko, ¿verdad? 👽



¡Esta noche en @firstdates_tv! #FirstDates4N ❤ pic.twitter.com/8bYZvXzIb4 — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 4, 2021

Torrent, desconcertada, quiso saber más cosas de Keko: "¿Por qué no eres de este mundo?". El comensal le contestó que "nada más nacer sabía que no era de aquí, que era distinto a los demás mentalmente. Solo unos pocos sabemos que venimos de allí".

A continuación, llegó la alicantina: "Es imposible estar conmigo y no pasar un buen rato. Si no te estás pegando las risas de tu vida, por lo menos estás sonriendo. Muchos me consideran una lianta porque siempre soy la que quiere fiesta", afirmó.

Nada más ver a su pareja de la noche, Susana reconoció que "es muy guapo" y poco a poco se fueron conociendo en la barra. "Es una chica muy extrovertida, muy loca", señaló Keko.

Ambos se dirigieron a la mesa, donde vivieron una divertida velada hasta que, en un momento de ella, el valenciano se ausentó para ir al baño, aunque realmente fue a ponerse su disfraz de alien mientras Susana le esperaba pacientemente.

Keko, en ‘First Dates’. MEDIASET

"Tenía que desvelar que soy de Marte de alguna manera y que menos que hacerlo con mi disfraz", señaló Keko, que dejó sin palabras a su cita cuando llegó a la mesa con su 'hermano' a la espalda.

"Que se vistiera de alien me ha matado, era lo último que me podía esperar", reconoció entre risas la alicantina. Keko le explicó que "quería que supieras que vengo de Marte y me acompaña mi hermano".

Al final, pese a las risas que habían compartido, Keko no quiso tener una segunda cita con Susana: "No has entrado en mi Matrix". Ella, por su parte, tampoco quiso volver a quedar: "No habríamos encajado porque tú eres de Marte y yo soy de Parménides".