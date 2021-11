Nueva expulsión en 'Secret Story': "Nos hemos matado, pero les quiero mucho"

Telecinco emitió este jueves 4 de noviembre una nueva entrega de Secret Story: la casa de los secretos. Como cada gala presentada por Jorge Javier Vázquez, el programa se despidió de uno de los concursantes, que terminó siendo Adara Molinero. Instantes antes de saberse expulsada, esta se emocionó al pensar que, pese a haberse dicho de todo con los Gemeliers, les quería mucho.

"Me quedo con lo bueno que me ha dado cada persona, momentos, risas... me alegro mucho de haber conocido a todos", declaró la joven. También se mostró positiva con respecto a Cristina Porta y Luca Onestini, sus antiguos apoyos en el programa, y apostó por que podrían reconciliarse en el futuro.

"Las dos tenemos fuertes carácteres y personalidad de líderes", añadió. Antes de irse de la sala de expulsión, los Gemeliers, que acababan de ser salvados, pidieron un aplauso por la expulsada, de la que destacaron sus valores y reconocieron haberse equivocado al juzgarla al principio.

Molinero tuvo la oportunidad de ver el momento en el que los cantantes se reincoporaron al concurso: todos los participantes se alegraron y comenzaron gritar, a excepción de Sandra Pica, que se quedó muy afectada en el sofá. Cabe destacar que la ausencia de la joven podría no dilatarse mucho, pues es ya candidata a la repesca.