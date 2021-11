AxSí critica que Vélez "deje escapar" subvención y se tenga que devolver "por no llegar acuerdo el PSOE y Gipmt"

Así, ha incidido en que "es una irresponsabilidad tener que devolver millones de euros del Brick-Beach, por no llegar a acuerdos entre el PSOE y Gipmtm". "Es penoso que dejemos escapar una subvención de cuatro millones de euros y que además tengamos que devolver posiblemente casi el doble por no llegar a acuerdos entre el equipo de gobierno".

Pino ha argumentado que "este proyecto es innovador, que va con el medio ambiente, la economía circular, etcétera, pero más importante aún es no perder el dinero que nos han dado y que se puede multiplicar por dos".

Ha aludido también en cuanto al proyecto como "algo que es elogiable, necesitamos proyectos así, mirando por futuro de nuestra ciudad y sobre todo, va más allá y mira sobre el futuro de la humanidad y el hacer un mundo mejor, por eso es penoso que acabe así y que no apoyen a María José Roberto en uno de los proyectos más importantes que tenemos encima de la mesa".

Por último, ha incidido en que todos "tenían que ceder, pero que el Gipmtm veo que no lo va a hacer y menos aún después de escuchar a su concejal David Segura en el que aseguraba que no entienden que yo apoye esta propuesta cuando no me llevo bien con María José".

"Me parece de muy poco nivel que piensen que aquí se aprueben las cosas por amistad, y en segundo lugar yo me llevo muy bien con María José, independientemente de las diferencias políticas que podamos tener, como las puedo tener con todos, por tanto, me parece de mediocridad política opinar eso de una propuesta".

Asimismo, ha hecho un llamamiento "a la gente porque en el 2019 no nos conocían como ahora, pero que nadie dude que cuando vaya la gente a las urnas en 2023, lo harán sabiendo que José Pino y AxSí serán los defensores a ultranza de nuestra ciudad y que la pondremos como se merece, no como ahora que es una ciudad de segunda".