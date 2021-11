El CCCC reivindica la protecció de l'horta a través del taller 'Ping Pong Horta'

La cita serà aquest dissabte 6 de novembre de 11.00 a 12.00 hores en el Claustre Gòtic, on 50 persones participaran en un taller visual i lúdic amb el qual podran construir una raqueta de ping-pong formada per fragments de l'horta valenciana, com a camps de cereals, moreres, tarongers o verdures de temporada.

El taller, dissenyat pels arquitectes Javier Molinero i Bernat Ivars, es dirigeix a tots els públics, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Per al director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del CCCC, José Luis Pérez Pont, "el Centre del Carme reforça així la seua crida a protegir el medi ambient i especialment l'horta, un senyal d'identitat dels valencians i les valencianes".

En aquest sentit, l'arquitecte i director de projectes de WDCV, Miguel Arraiz, ha explicat que "a través de peces i vinils de colors, el públic dissenyarà una raqueta que, en definitiva, recorda que hem de protegir l'horta i deixar de passar-nos la pilota d'uns a uns altres, com en el ping-pong".

Arraiz ha agraït la col·laboració del CCCC com a espai principal de les activitats de València Capital Mundial del Disseny 2022 i ha destacat el bon acolliment d'aquests tallers didàctics.

Al maig es va celebrar el taller 'Un acercamiento al azulejo valenciano' i entre setembre i octubre s'ha desenvolupat 'Un acercamiento al mosaico de Nolla', "tots dos amb les inscripcions esgotades en poques hores".

La col·laboració del CCCC amb la WDCV continua en els pròxims mesos amb el taller 'Bloubu' per a xiquets i xiquetes amb necessitats especials, que es desenvoluparà al gener; 'Machineries', de la mà de l'estudi gràfic Milimbo, entre març i abril; i amb 'La inclusiva', que se celebra al juny per a conéixer altres formes de comunicar-se.