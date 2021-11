(AM)Formoso y Caballero se reúnen por primera vez tras las primarias y sellan una transición hasta el congreso

La presencia de Formoso a propósito de la presentación de las cuentas provinciales en la comisión económica de la Cámara gallega ha servido, asimismo, para sellar una imagen de concordia entre ambos rivales en la contienda interna entre palabras de "lealtad" comprometida por Caballero y el apoyo del dirigente provincial para que continúe en su puesto, al menos, hasta el congreso gallego del 7 y 8 de diciembre que renovará la estructura interna. "Me parece lo correcto", dijo Formoso, al ser preguntado, por esta cuestión en concreto.

Además del recibimiento que le hizo Gonzalo Caballero en los pasillos del Pazo do Hórreo a las puertas de la comisión, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, acudió a la salida de su intervención para ofrecerle sus felicitaciones por los resultados del proceso interno, las cuales también fueron dadas de manera efusiva por el vicepresidente de la Cámara autonómica y expresidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, con quien se cruzó en las escaleras de salida del edificio.

"Acabamos de aterrizar en esta situación, los cambios no van a ser acelerados ni van a ser sin una reflexión previa, sin una razón previa y por lo tanto, ahora mismo que Gonzalo (Caballero) siga siendo el portavoz, me parece lo correcto", ha afirmado Formoso en declaraciones a los medios previas a su intervención en la comisión.

Tras defender las cuentas provinciales para 2022, acudió a las instalaciones del grupo para saludar a los trabajadores y allí se reunió cerca de media hora con el portavoz parlamentario en su despacho, una imagen que no se dio tras los resultados de primarias del pasado sábado. Con todo, Caballero subrayó de nuevo este jueves que felicitó a Formoso ese mismo día y expresó, de nuevo, su voluntad de agotar la legislatura como diputado para contraponer las "políticas de la derecha" desde la posición que le corresponda.

"Por peores etapas pasé, por muchas travesías. Tengo resilencia y, desde luego, todo el compromiso para trabajar por Galicia desde el socialismo gallego. Ese es mi compromiso para los próximos años", ha enfatizado Caballero.

En el Pazo do Hórreo también se dio cita este jueves, para explicar las cuentas provinciales, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Preguntado por los medios sobre la estructura interna y el peso que confía para su provincia, Tomé ha señalado que "no es tiempo de pedir, sino de ayudar", aunque ha observado que la provincia "fue determinante" para la victoria de Formoso y se ha mostrado convencido de que "no cabe duda de que la opinión que pueda tener la provincia de Lugo será escuchada".

TONO CORDIAL

Las declaraciones previas a la comparecencia de Formoso se alejaron de cualquier polémica y se desarrollaron en tono cordial, aunque ambos lanzaron sendos mensajes: por un lado, el presidente de la Diputación avanzó cambios después del congreso y, por otro, Caballero se mantuvo en seguir en el Parlamento como símbolo de "calidad democrática" por haber sido elegido diputado en las pasadas autonómicas. "Mi compromiso es total", se reafirmó, antes de recordar que en su partido los cargos se deciden en primarias.

"Creo que no es la primera vez que tenemos que afrontar una situación similar, tanto a nivel autonómico, como a nivel estatal", ha manifestado Formoso, quien ha recordado el caso del propio Caballero antes de acceder a su escaño en el Parlamento o el del propio Pedro Sánchez, fuera del Congreso cuando ganó las últimas primarias socialistas.

En este sentido, defendió que "la política" no se hace solo "intramuros" del Parlamento, sino que se hace fuera también junto a la gente que "se levanta todos los días para ir a trabajar". En todo caso, defendió que habrá "coordinación con los compañeros" del grupo parlamentario, que realizan, dijo, una "magnífica labor".

Formoso no ha querido adelantar los pasos que se llevarán a cabo y emplazó a después del congreso. "Acabamos de aterrizar en esta situación, los cambios no van a ser acelerados ni van a ser sin una reflexión previa, sin una razón previa, y por lo tanto, ahora mismo que Gonzalo (Caballero) siga siendo el portavoz, me parece lo correcto", ah apuntado el presidente provincial, quien ha señalado que "lo principal es que sea un congreso de refuerzo del proyecto del PSdeG, en que la ciudadanía se pueda identificar con el partido". "Y luego habrá tiempo para reflexionar qué otras medidas hay que adoptar si hay que adoptarlas", ha apostillado.

Ante las preguntas, aunque no aclaró si esta cuestión la abordó previamente con él, incidió en que "lo importante es que Gonzalo (Caballero) ejerza hasta el congreso de lo que está ejerciendo". Afirmó, al respecto, que "no tiene la más mínima importancia": "Se está haciendo una labor muy buen en este aspecto y, por lo tanto, vamos a preservarla".

"COMPROMISO CON LOS GALLEGOS"

Por su parte, Caballero insistió en que tiene "un compromiso con los gallegos para hacer oposición a las políticas de la derecha". Tras recordar que felicitó a Formoso en la noche electoral socialista, ha remarcado que él seguirá "comprometido con el socialismo gallego" y "cumpliendo" con sus "obligaciones".

Sobre la eventualidad de cambiar las responsabilidades del grupo parlamentario, Caballero ha pedido "tiempo al tiempo". "Valentín (González Formoso) tiene todo nuestro apoyo como secretario xeral y yo tengo una larga trayectoria política. Pasé por peores etapas, por muchas travesías, tengo resilencia y, desde luego, todo el compromiso para trabajar por Galicia desde el socialismo gallego", ha argumentado.

No obstante, reconoce que pueda haber cambios. "Hay que estar preparado para todos los escenarios", ha respondido al ser preguntado si lo hará sin importar el puesto en el que esté, y agregó: "Pasé por etapas de larga travesía del desierto y siempre me comprometí para trabajar desde la izquierda por Galicia".

Caballero mostró "lealtad" al secretario xeral electo y subrayó que "hay ciertos debates que pierden la perspectiva de lo que es la calidad democrático", al se preguntado por si agotará la legislatura como diputado. "Los ciudadanos deciden las cosas, y cuando deciden que hay que estar en un sitio, hay que cumplir", ha zanjado Caballero, quien recordó, una vez más, que él ya experimentó "mucha soledad y travesías del desierto frente a muchos aparatos del partido".

SALUDO DE TOMÉ

En la Cámara gallega también se dio cita este jueves el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que saludó a los trabajadores del grupo al que hace una década él mismo perteneció como parlamentario gallego.

También tuvo ocasión de saludar a sus compañeros de partido ahora que se abre una etapa "nueva" que, "sin duda, significa un cambio de la política que se venía siguiendo en el partido".

Tomé sostuvo que la militancia "pensó que, de cara a conseguir el objetivo de la Xunta dentro de tres años, esta nueva etapa debería liderarla otra persona". "Valorando todos los trabajos, esfuerzos y méritos que sin duda alguna hizo el compañero Gonzalo (Caballero), pero bueno, los tiempos políticos son así y hay que respetar la militancia del partido".

Tomé subrayó que ahora toca "ayudar a Valentín (González Formoso) a configurar el nuevo equipo". "El objetivo es alcanzar la Xunta para transformar los problemas de Galicia; es evidente que Feijóo no es capaz de hacerlo".