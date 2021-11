Cvirus.- El Festival de Les Arts estrena el primer punt mòbil de vacunació en concerts

Així, un equip mòbil de vacunació atén aquesta vesprada i el divendres 5, entre les 16.00 i les 20.00 hores, als voltants del festival.

"El dispositiu s'anticipa un dia a la celebració per a fer-lo coincidir amb l'horari d'acreditació dels assistents i escalonar així la vacunació d'els qui, per qualsevol motiu, tinguen pendent vacunar-se", tal com va explicar en el seu moment la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

Així, les persones que encara no s'han vacunat contra el coronavirus o només han rebut una dosi de la vacuna, podran apropar-se al centre d'acreditacions del festival per a immunitzar-se, amb independència de si preveuen o no assistir com a públic.

El certamen exigeix a les persones assistents Certificat Covid Digital o prova amb resultat negatiu, i es regeix pel protocol de la Conselleria de Sanitat per a festivals de música a l'aire lliure.

La instal·lació de carpes de vacunació en el Festival de Les Arts està en sintonia amb altres iniciatives engegades després de la finalització de la vacunació massiva en els 133 punts distribuïts per la Comunitat Valenciana: immunització en esdeveniments esportius (estadis Martínez Valero, Mestalla, Ciutat de València o La Ceràmica amb motiu de partits de Liga) o en grans superfícies (Centre Comercial La Salera de Castelló de la Plana).