Costa se marca 'un Sánchez': Portugal celebrará elecciones anticipadas porque el Gobierno no aprueba los Presupuestos

La Península Ibérica vive realidades políticas casi paralelas. En el 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez no aprobó los Presupuestos Generales del Estado y España tuvo que ir a elecciones anticipadas, que se celebraron el 28 de abril. En un contexto de aparente inestabilidad, el país entró entonces en un carrusel electoral que no acabó hasta los comicios del 10 de noviembre. Pero España no es un caso único. De hecho, Portugal ha iniciado el mismo camino y tendrá su cita con las urnas el 30 de enero de 2022.

"Hemos llegado aquí por el afán de poder del señor Costa", avisaron sus antiguos socios en el debate sobre los Presupuestos, hace solo dos semanas. Tanto el Bloco como el Partido Comunista lamentaron que el PS no atendiera sus demandas para las cuentas y le afearon que quiera caminar solo cuando en realidad sabe que necesita sus apoyos para sumar. No parecía tenerlo difícil, pero la 'geringonça' (así se conoce a la coalición de izquierdas en Portugal) acabó rota del todo. "Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, tengo la conciencia tranquila", dijo el todavía primer ministro.

Los socialistas, tranquilos

Y es que en las filas socialistas hay una mezcla de tranquilidad y optimismo. No están incómodos yendo a elecciones y el propio Costa ya reiteró en varias ocasiones que seguirá como candidato. ¿Por qué tanta calma? Porque las encuestas les siguen dando como favoritos y en el partido consideran que el impulso de los fondos europeos, así como una salida firme y rápida de la pandemia gracias a la vacuna consolida la labor del Gobierno. Y es que Portugal es el Estado miembro de la UE con mayor nivel de vacunación.

Tampoco han dado pistas de no querer repetir pacto con sus socios de izquierda, aunque estos ya tienen más reticencias. El Bloco y el PCP (o mejor dicho la La Coalición Democrática Unitaria, que incluye también a los Verdes) parecen tener claro que de cara a las elecciones les puede convenir desmarcarse del PS y que no se les vea muy cercanos a un partido tradicional que para muchos votantes, sobre todo jóvenes, parece desgastado.

La oposición, con impulso pero dividida

En el otro lado, el principal partido de la oposición, el Partido Social Demócrata (PSD) llegará con dudas y al mismo tiempo con cierto impulso a la cita electoral. En las municipales de septiembre el Partido Socialista ganó en términos generales, pero perdió la alcaldía de la capital, Lisboa, que cayó en manos de Carlos Moedas, uno de los principales activos del PSD.

Los buenos resultados en Lisboa y Coimbra a nivel municipal supusieron un respiro para el PSD, que arrastra una crisis desde hace varios años y que ya cosechó sus peores resultados en los comicios de 2017, apenas el 16,08% de los votos. Ese pequeño triunfo parecía haber reforzado a la formación de centro derecha, pero no se libra de las disputas internas y todavía tiene que celebrar primarias en diciembre para elegir a su candidato.

Y ahí llega el choque: Rui Rio y Paulo Rangel se disputan el liderazgo del partido. El primero, actual presidente de la formación, lleva en el cargo desde 2018 y representa el continuismo con los valores de la que ahora es la principal fuerza de la oposición. Frente a él está Rangel, algo más rupturista y crítico, y que además es favorito para las primarias del mes que viene. Rangel es eurodiputado desde 2009, y uno de los principales activos del partido. La brecha interna es relevante: ambos candidatos no se ponen de acuerdo ni en las claves del programa ni en la fecha de las elecciones.

El más que probable auge de la ultraderecha

Otra de las claves de las elecciones anticipadas es el papel de la ultraderecha. Chega!, el partido liderado por André Ventura, tiene ahora un solo diputado en la Asamblea (el propio Ventura), pero lo sondeos ya la sitúan como tercera fuerza en el Parlamento. Ventura, excomentarista deportivo y polemista, tiene un discurso extremo y desde su partido han llegado a comparar a Antonio Costa con Nicolás Maduro durante la pandemia por las medidas restrictivas que para el partido han sido "dictatoriales". Ventura apelará al "voto de los abandonados" por los partidos tradicionales y puede ser el gran triunfador de los comicios.

Sánchez en su momento no pudo aprobar las cuentas porque no cerró los apoyos de socios como ERC, y gobernaba con una minoría muy pequeña tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Costa tenía más armas para acordar, pero no lo ha hecho y Portugal mira ya a enero: tendrá que elegir a su primer ministro. En 2019 al PSOE le salió bien el reto, pues ganó el 28-A y después el 10-N. ¿Le saldrá bien al PS?