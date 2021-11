El fest2021 "florece" este otoño con una edición con 46 funciones y diez estrenos absolutos

Teatro físico, social, documental, familiar, contemporáneo, musical y cómico, además de performances, circo, danza y monólogos son las propuestas de una edición en la que el feSt "renueva su compromiso con la escena nacional independiente", ha apostillado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa. La programación de esta edición cuenta con espectáculos tanto nacionales -procedentes de Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Madrid, Mallorca, Castellón, Badajoz, Jerez de la Frontera, Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba, entre otros- como internacionales, con representación de Dinamarca e Israel.

Un total de 27 compañías y 46 funciones aterrizan en esta próxima edición de feSt, que cuenta con diez estrenos absolutos: 'Vértebras', de Teatro Incandescente; 'Lía', de Le Petite Producciones; 'The Monkey Brawlios. Insurection vs Resurection', de The Monkey Brawlios; '30-20', de El Tercer Planeta; 'Demasiada libertad sexual os convertirá en terroristas', de Cía. Piermario Salerno; 'Niña, dá lúh', de Salamandra Cía. Teatro Social; 'Rumbo Rodari', de Trastapillada; 'Chonadas de medio día', de Choni Cía. Flamenca; 'Noches de encuentro', de Veteranos del Intento, y 'Pura, Cara, Dura', de Odeón Imperdible S.L.

La nueva edición se ha presentado este jueves en el Teatro La Fundición con la presencia del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz; el director de la unidad de Música y Artes Escénicas de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, José Lucas Chaves; el director de Teatro TNT y presidente de la Asociación Escenarios de Sevilla, Ricardo Iniesta; el director de Platea Odeón Imperdible y director de feSt 2021, José María Roca; el director de La Fundición Teatro, Javier Ossorio; la directora de Viento Sur Teatro, Maite Lozano, y los directores de Sala Cero Teatro, Ángel López y Elías Sevillano.

"Una edición más, y tras finalizar la Feria de Libro y a punto de comenzar el Festival de Sevilla, el Ayuntamiento respalda otra de las citas de referencia en el 'Otoño Cultural', el feSt, que vuelve para llevar la cultura a todos los rincones de Sevilla", ha señalado Antonio Muñoz, que ha querido resaltar "el privilegio que supone para la ciudad contar con estas salas de gestión privada que completan y enriquecen la agenda con espectáculos de gran calidad y para todos los públicos y gustos".

Todas estas propuestas están disponibles para el público por 14 euros, precio de la entrada general. La entrada reducida (desempleados, estudiantes, jubilados y Amigos de Escenarios) tiene un coste de once euros. Por su parte, la entrada infantil/familiar tendrá un precio de diez euros para los adultos y siete para los niños. Los adultos con niños menores de 3 años que ocupen una butaca pagarán 12 euros por la entrada.