Zaragoza.- El PP confía en que se llegue a un acuerdo sobre la reforma de La Romareda con todos los grupos

En su discurso -de más de dos horas -en el Debate sobre el estado de la ciudad, Azcón ha apremiado a consensuar un proyecto mediante el diálogo sobre este campo de fútbol para que la ciudad pueda optar a ser sede de eventos deportivos de carácter internacional.

Tras el ofrecimiento del alcalde, María Navarro ha confiado en escuchar en la sesión de la tarde algunas propuestas "en positivo" de los grupos que constituyan el futuro de Zaragoza.

La portavoz del PP ha expresado su deseo de que la izquierda no se instale en el no y se avance en el modelo de la ciudad para recoger todo aquello que une a los grupos.

Por ello, Navarro le ha lanzado al mensaje al PSOE de que "no se puede esconder" detrás de los partidos radicales de izquierda. "Creo que no son lo mismo, pero el PSOE pierde una oportunidad histórica para mostrar ese modelo de ciudad. Esa radicalidad no viene bien a nadie y la mayoría de los ciudadanos están en el sentido común".

Ha trasladado su confianza en que la portavoz del PSOE, Lola Ranera, "se desmarque" porque "no son iguales" y le ha pedido que piense en el futuro y lo mejor para Zaragoza, que "no son los insultos o el bloqueo constante, sino coger a los vecinos y preguntarles por sus necesidades". MODELO DE CIUDAD

María Navarro ha dicho que en el discurso del alcalde se ha reflejado de "forma clara" el modelo de ciudad de este Gobierno, demostrando con hechos los compromisos que trasladaron al llegar a la Alcaldía.

A su parecer, Azcón ha contado de forma "minuciosa" su rendición de cuentas ante los ciudadanos de todo lo que se ha trabajado. "Estoy inmensamente orgullosa del equipo de gobierno de la ciudad".

Azcón -ha añadido la portavoz del PP- ha dejado claro el modelo de ciudad que es el prometido en las elecciones de 2019 bajada los impuestos, reduciendo la deuda, aumentado las inversiones en todos los barrios y atrayendo empresas, además de desatascar proyectos históricos, junto a la generación de empleo e incrementando los recursos en máximos históricos para políticas sociales.

"Es radicalmente diferente a los anteriores gobiernos de izquierdas que convirtieron a Zaragoza en la ciudad más endeudada de España", ha añadido.

Maria Navarro ha apuntado que las líneas maestras de PP-Cs son los vecinos y el pacto con ellos, sobre ello pivotará la acción de Gobierno y no se despistarán con ataques burdos.

Por ello, ha afeado que la oposición haya criticado toda la acción de Gobierno y eso se debe cambiar entre todos ha instado para volver a tender la mano porque "hoy es una oportunidad para que eso suceda".