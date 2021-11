Cs critica el "paso atrás" en el mantenimiento de los 75 puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos

En este sentido, ha señalado en una nota de prensa remitida por la formación naranja que "en una época en la que cada vez es mayor la apuesta por una movilidad más saludable y sostenible", y en la que "se está generalizando el uso de este tipo de vehículos no contaminantes entre los ciudadanos", es "fundamental" que "los responsables municipales den ejemplo en la apuesta por este tipo de prácticas" y "pongan a disposición de los sevillanos los medios necesarios para que los vehículos eléctricos circulen con todas las garantías posibles por las calles de nuestra ciudad".

Aumesquet ha recordado que en 2012, gracias a una partida de más de diez millones de euros obtenida de la convocatoria del Plan Movele y financiada con fondos europeos, "se instalaron 75 puntos de recarga situados en hasta 35 espacios" y que se extendió también "a garajes de hoteles, centros comerciales, sedes de empresas municipales y aparcamientos subterráneos". Una red que, por entonces, se consideró "pionera" y que, "lamentablemente, no es a día de hoy ni la sombra de lo que fue". De hecho, "según hemos podido comprobar, la mayoría de estos puntos de recarga no funcionan en la actualidad" y "presentan un preocupante estado de abandono", que "no es más que la constatación de que la apuesta municipal por el uso de los vehículos eléctricos es el enésimo fiasco de las políticas sostenibles en nuestra ciudad", ha señalado el concejal de Cs.

El portavoz adjunto de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha explicado que "esta red pública de electrolineras tan solo se mantuvo un lustro en condiciones óptimas". En concreto, "los cinco años que exigía la normativa para no tener que devolver la subvención que recibió el Ayuntamiento". Desde entonces, "observamos que los puntos de recarga ubicados en el viario están abandonados" y "sólo se conservan algunos de los situados en aparcamientos subterráneos, hoteles y centros comerciales". Esta situación ha provocado que "Sevilla pase a estar a la cola de otras grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Bilbao, Murcia, Valencia y Zaragoza en la apuesta por estos vehículos eléctricos", lo que "evidentemente tiene consecuencias negativas".

Aumesquet ha anunciado que "este ejemplo es el enésimo fracaso de la ciudad de Sevilla en su apuesta por la sostenibilidad" y que se suma "a la ausencia de iniciativas concretas para luchar contra la emergencia climática que declaró el Pleno a comienzos del actual mandato" o a "la escasa instalación de medios de energías alternativas, renovables y de autoconsumo en las instalaciones y los edificios de titularidad municipal".