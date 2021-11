La cimera de Díaz, Colau, Oltra i García se celebrarà el 13 de novembre a València

Es tracta d'un acte organitzat pel partit d'Oltra (Iniciativa-Compromís) en què participen les quatre polítiques desvinculades de les seues sigles com a una reflexió sobre idees i experiències polítiques sota lideratges femenins. La intenció és no parlar ni de llistes ni abordar la situació de possibles aliances entre partits, doncs les participants exposaran la seua visió personal de determinades polítiques.

No obstant açò, la cita ha generat rebombori en ple debat sobre les estratègies de reagrupació de l'esquerra per a garantir governs progressistes en els pròxims comicis. La data, avançada per 'El Periódico de España', també coincideix amb el congrés que celebrarà el PSPV-PSOE durant tot eixe cap de setmana a Benidorm.

Segons fonts de l'entorn de la vicepresidenta segona, Díaz acudirà a aquest acte després d'haver sigut convidada però ho han desvinculat de la plataforma que impulsa per a eixamplar l'espai progressista a l'esquerra del PSOE.

"No té res a veure", insisteixen per a limitar l'abast d'aquest esdeveniment a una reflexió de diferents dirigents sobre les seues respectives experiències polítiques, i emfatitzar també que ha compartit actes recentment amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i la titular de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra.

La titular de Treball ha reiterat en diverses ocasions que ara està centrada en la seua tasca executiva i que encara no té decidit si serà candidata als comicis. "Si pensara que em vaig a presentar en les eleccions ho diria. No estic en això, estic completament bolcada en la gestió del meu Ministeri", va destacar ahir durant una entrevista a La Sexta.

D'altra banda i segons han detallat fonts de Más Madrid, Mónica García també ha confirmat la seua assistència a aquest cita amb altres líders de formacions progressistes para intercanvies opinions i experiències sobre altres formes de fer política.