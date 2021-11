Payasospital rebrà el Premi d'Honor de les Arts Escèniques Valencianes 2021

Així ho ha anunciat el conseller de Cultura, Vicent Marzà, en un acte al qual s'ha convidat les nominades i els nominats a les diferents categories dels guardons i que enguany s'entregaran dilluns que ve, 8 de novembre, en una gala al Teatre Principal de València, a les 22.00 hores, retransmesa per Àpunt.

Tradicionalment, el Premi d'Honor de les Arts Escèniques ha reconegut la trajectòria de persones, però en aquesta ocasió recaurà sobre una entitat per "la gran tasca cultural, social, humana i pedagògica que realitza l'associació Payasospital", ha remarcat el conseller.

"Si la seua tasca és dura, també és extremadament gratificant, perquè són una vacuna d'humanitat i provoquen reaccions meravelloses: fer riure als xiquets i les xiquetes que estan passant per complicats processos d'hospitalització. A hores d'ara la seua activitat ha sigut encara més necessària que mai", ha valorat.

Per a Marzà, la gent de Payasospital és "exemple de com la cultura ens cura des del punt de vista emocional i més encara quan es tracta dels més xiquets de casa. Donen sentit al que estem repetint des de fa molts mesos: la cultura ens fa sentir millor i l'hem d'entendre com un factor fonamental per a la recuperació com a societat", ha remarcat.

REIVINDICACIÓ: UN EQUIP DE PALLASSOS EN CADA HOSPITAL

L'ONG Payosospital està a punt de complir 25 anys i la van crear intèrprets de circ en les seues diferents variants, coordinats amb equips mèdics i psicològics. Donen suport als menors ingressats en hospitals públics valencians.

Després de conéixer que rebran el guardó, Sergio Claramunt, un dels fundadors, ha reivindicat el "treball transgressor" que realitzen als hospitals, on la seua tasca va més enllà d'entretindre les famílies, es tracta de "contribuir a cuidar de forma integral els pacients hospitalitzats" i donar "suport psicològic i emocional", ha explicat.

La gala dels premis estarà a càrrec d'Anna Marí en la direcció escènica. La dramaturga, directora, actriu, membre fundadora de CRIT Companyia de Teatre i codirectora del projecte teatral europeu Escena Erasmus, ha enfocat la cerimònia com una "celebració de la tornada del públic als espectacles en viu".