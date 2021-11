Rechazada una propuesta de Cs que pedía a los medios que no utilizaran "Valencia" para referirse a Comunitat Valenciana

Lo que la síndica de Cs, Ruth Merino, ha defendido como una "PNL blanca" que buscaba enviar un "recordatorio" a los medios para definir un territorio geográfico con su denominación oficial ha desembocado en un debate en el que los grupos del Botànic han cuestionado que el foro -la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y Espacio Audiovisual- fuera el adecuado para lanzar esta petición, y en el que PP y Vox se han lanzado a criticar el uso de País Valencià y relacionarlo con los Països Catalans.

"En los medios de comunicación público y privados, autonómicos y nacionales se desconoce en muchos casos la denominación oficial de la Comunitat Valenciana", reza la proposición no de ley de Cs. El objetivo era trasladar a medios privados y públicos del resto del Estado que utilicen "la denominación oficial de la Comunidad Valenciana".

Según Merino, "la realidad es que, por desconocimiento o bien por costumbre adquirida, es muy común oír cómo se refieren, tanto en medios públicos como privados, al conjunto de los valencianos como 'Valencia', lo que implica dejar fuera a los millones de habitantes de Alicante y Castellón". Además ha indicado que "estos errores también llevan a usar otras alternativas que tuvieron su momento histórico, pero que no son correctas actualmente, como 'País valenciano' o incluso 'Levante español'".

La propuesta no ha salido adelante al contar con los votos en contra del Botànic. Desde el PSPV, Mercedes Caballero ha considerado que la comisión no tiene competencias para pedir a los medios esta precisión y que esta debe producirse a través de los libros de estilo o los consejos de informativos.

Sin embargo, Merino (Cs) le ha retraído que, hace cuatro años, la propia Caballero presentó en Les Corts otra PNL para pedir que no se utilizara en medios la fórmula "Levante español". La diputada socialista ha asegurado que esta propuesta, que no se llegó a debatir porque finalizó el período de sesiones, "tuvo impacto" y que este término se utiliza "mucho menos, salvo en el tiempo en algunos casos".

Así, ha animado a Merino a presentar esta propuesta directamente a los medios desde Ciudadanos: "Igual se apunta usted el tanto", le ha espetado.

REINO DE ESPAÑA

Argumento similar ha utilizado Josep Nadal, de Compromís, para rechazar la propuesta. El diputado ha aludido a la "confusión terminológica histórica" y ha indicado que utilizar "Valencia" para referirse a la Comunitat Valenciana "no es de ahora, sino de hace siglos".

Además, ha apuntado que esta confusión no se da en los medios de comunicación valencianos, y ha indicado que, salvo Levante, a Compromís "le da igual" como se llame a la autonomía. De hecho, ha apuntado que el nombre oficial de España es Reino de España. "Si cada vez que algún medio de comunicación dijera España le tuviéramos que rectificar y decir: 'No señor, no diga España, diga Reino de España', me parecería una soberana chorrada", ha agregado.

Merino ha encontrado "curiosa" la respuesta de Nadal: "Me ha dado la razón en casi todos los puntos pero luego ha dicho: 'No tiene la suficiente importancia, entonces no creemos que sea el momento de entrar en esto'".

Para la síndica, "entrar en esto" es "reconocer que hay muchos ciudadanos que se sienten molestos con que esto ocurra" y ha incidido en que no pretenden "que se multe ni se sancione". "Simplemente es un recordatorio, es muy inocente", ha aseverado.

Estefanía Blanes (Unides Podem) también se ha opuesto y ha asegurado que Les Corts "no son quién" para hacer una recomendación de este estilo a los medios de comunicacion.

No obstante, ha apuntado que con este mal uso del término Valencia, los valencianos son "víctimas del centralismo". Además, ha defendido la utilización del término País Valencià, aunque ha abogado porque cada persona pueda utilizar el que mejor considere.

Merino, en su turno de respuesta, ha considerado "increíble" que a Blanes le parezca mal este uso pero no quiera "hacer nada" para cambiarlo y se ha mostrado "sorprendida" de que "quiera que siga pasando esto".

"MERCADEANDO" CON COMUNITAT VALENCIANA

Los otros dos grupos de la oposición, PP y Vox, sí han apoyado la medida. Desde el PP, Verónica Marcos, ha asegurado que con "toda la inocencia" de la propuesta, Ciudadanos ha "ofendido al tripartito" y ha aseverado que "si pusiera País Valencià sí que la apoyarían".

Así, la diputada ha considerado "muy oportuna" la propuesta ya que, a su juicio, "se lleva demasiado tiempo mercadeando con la denominación de esta tierra".

También desde Vox, Miguel Pascual ha considerado que esta propuesta es "de sentido común" y ha opinado que el uso de Valencia u otros términos por Comunitat Valenciana "no se debe a la mala fe sino al desconocimiento" o a la necesidad de "condensar la máxima información en menor tiempo".

Sin embargo, sí ha criticado el uso de País Valencià y el "uso malintencionado de fórmulas sesgadas" como, a su juicio, esta, en À Punt.

Merino ha agradecido el apoyo de ambos y ha indicado que sí comparte su visión en varios puntos, aunque ha matizado que su propuesta "es mucho más sencilla" y que no abordaba esta discusión. RECIPROCIDAD

Por otra parte, en la comisión se ha aprobado una propuesta de Unides Podem que pide la reciprocidad de los medios de comunicación públicos de la Comunitat Valenciana con Cataluña y Baleares con los votos a favor del Botànic y en contra de la oposición.