Así vive David Bisbal sus primeros días con Covid-19

"Siempre nos hacemos controles sanitarios para La Voz Kids y me detectaron Covid-19". Con estas palabras anunciaba este miércoles David Bisbal que se había contagiado de coronavirus, motivo por el que ahora permanece aislado en su casa, tal y como han mostrado él y su mujer, Rosanna Zanetti, en Instagram.

La modelo ha compartido un curioso vídeo de ambos en sus stories, donde se deja ver que en su familia se toman muy en serio las medidas para prevenir el contagio de la enfermedad.

En las imágenes, la pareja mira a cámara antes de darse un beso. Eso sí, separados por una puerta de cristal que les impide abrazarse y cumplir el reencuentro que tanto desean, pues el artista estuvo recientemente de gira por EE UU.

El pasado mes de octubre la actriz revelaba que estaba llevando mal la distancia con el artista, pues tanto ella como sus hijos, Mateo y Bianca, echaban mucho en falta los ratos juntos. "Cada vez que tocan el timbre, Matteo sale corriendo y grita '¡papá!' Y cuando les cuento eso, se nos parte el corazón", contaba.

Estas palabras siguen la línea de las que pronunció Bisbal en su último comunicado: "La verdad es que soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y estando con mi esposa, pero esto me parte el corazón".

Asimismo, parece que el intérprete se recuperará pronto, ya que los sanitarios ven con optimismo su diagnóstico. "Me dicen que me estoy recuperando rápidamente y que mi carga viral es baja. Por lo tanto, tengo esperanza, pero hasta que no dé negativo no podré retomar mi agenda de trabajo", aclaró.

"Tengo mi pauta completa al 100%, pero no nos indica que tengamos la seguridad de estar exentos a contagiarnos, como ha sucedido ahora. Así que animo a toda la gente a que no baje la guardia y que se proteja lo máximo posible", añadió el artista.

Debido a su situación, Bisbal se vio obligado a posponer el último concierto de su gira, en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Finalmente se celebrará el próximo 25 de noviembre.