Zaragoza.- Podemos cree que a Azcón ya "le aburre la política municipal" y "tiene la cabeza en otro sitio"

Rivarés ha indicado este jueves en rueda de prensa, tras escuchar la intervención de Azcón en el Debate sobre el estado de la ciudad, que el alcalde de la capital aragonesa "solo piensa en Zaragoza como plataforma para su carrera política personal".

Asimismo, el concejal de la formación morada ha advertido que, una vez más, Azcón ha evidenciado con su discurso "dos formas distintas de entender Zaragoza": "Una a la que le pone la alfombra roja, a las élite, y otra, a la que no atiende nunca, que es la gran mayoría, las clases medias y trabajadoras".

Para Rivarés, Azcón "ha demostrado que le aburre Zaragoza y la política municipal, y no sé si ya tiene la mirada puesta en otras instituciones. Lo parece porque no hemos visto ninguna visión de futuro ni ambición. Ha hecho un balance de legislatura y no de un año".

El portavoz de Podemos ha señalado que "la única novedad" que ha hecho el alcalde de Zaragoza en su alocución ha sido el anuncio del cheque familia, "otro modo de privatizar, una engañifa", ya que "con 300 o 500 euros no se paga la conciliación, ni una guardería, ha apostillado.

"Si quieres hacer algo por la conciliación, refuerza el servicio público, crea plazas de escuela pública suficientes", ha sentenciado.

REFORMA ROMAREDA

Sobre la reforma del estado de fútbol de la Romareda, Rivarés ha considerado que es "una obsesión" de Azcón y ha dejado claro que desde su formación están de acuerdo en "abrir el debate y de un campo nuevo, pero con seriedad". "Hay que involucrar al club y con la actual propiedad de las grandes familias de la ciudad no es posible, porque no quieren", ha valorado.

Asimismo, el concejal de Podemos ha contado que Azcón ha pasado gran parte de su discurso criticando al Gobierno de España y otras instituciones y "hemos tenido una sensación y convicción de que estaba haciendo un discurso más propio de la Aljafería -sede de las Cortes de Aragón. Su cabeza ya no estaba en Zaragoza", ha concluido.

En su opinión, el dirigente municipal ha hecho promesas "de gestión cotidiana, no políticas", una gestión que desarrollan los funcionarios, quienes, ha recordado, estaban manifestándose en la puerta del Ayuntamiento por sus condiciones laborales y "sin que él -Azcón quiera escucharlos ni recibirlos".

Rivarés se ha preguntado: "¿Con qué va a pagar esas leves promesas, la mayoría a ejecutar en 2023 y 2024, no en 2022. Cómo las vas a pagar si hace once días dijo que no iba a haber presupuestos en 2022".