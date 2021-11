Vecinos de Barcelona se oponen a la pavimentación del Parc de l'Oreneta: "Es un delito ecológico"

El pasado martes 2 de noviembre, una excavadora entró en la parte de poniente del Parc del Castell de l'Oreneta de Barcelona para iniciar los trabajos de pavimentación del llamado camino 8 de este espacio forestal anexo al Parc de Collserola. Este camino se unirá a una veintena más que serán asfaltados. El proyecto ejecutivo que daba luz verde a esta polémica intervención, que divide a Ayuntamiento con ecologistas y vecinos de Sarrià, se aprobó el pasado 18 de febrero en comisión de gobierno de Parcs i Jardins.

El asfaltado con granito descompuesto no convence a los habitantes del distrito, que usan intensamente esta zona como un área verde de recreo los fines de semana. Directamente, consideran esta intervención "un delito ecológico y cultural contra el parque" que le causará "daños irreversibles". Lo explica a 20minutos.es Jordi Bigues, miembro de Amigues i Amics del Parc del Castell de l'Oreneta, y que lo define como un parque forestal histórico de Collserola y no como un simple jardín municipal. “Queremos naturalizar y restaurar el parque; ellos quieren urbanizar, pavimentar", asegura.

Este nuevo suelo está formado por "materiales que dan una apariencia natural pero que son química y contaminan el subsuelo", dice Bigues. Apuestan por una rehabilitación de las partes abandonadas y de la vegetación dañada, así como de las balsas y las fuentes históricas del recinto, ya que estas últimas adolecen de falta de mantenimiento: "Pero que no se limiten a cerrar las fuentes con una valla", piden.

“Queremos naturalizar y restaurar el parque; ellos quieren urbanizar, pavimentar" (Jordi Bigues, Amigues i Amics del Parc del Castell de l'Oreneta)

La finca, de 17 hectáreas, fue comprada en 1978 por el Ayuntamiento y no han faltado, según Bigues, ocasiones en todo este tiempo en las que han planeado sobre el parque "proyectos especulativos". "Luchamos por defender este bien común ante cualquier maniobra de este tipo", recalca Bigues, sobre todo, "en el escenario de crisis climática y ecológica actual".

El pasado 15 de julio, el Institut Municipal de Parcs i Jardins, encargado de estas obras, anunciaba que comenzaban los trabajos en l'Oreneta.

En paralelo, Parcs i Jardins les comunicó que se revisaría el proyecto ejecutivo. La entidad vecinal pide un informe prescriptivo de validación y afean que no se haya contemplado la participación vecinal. El plan inicial contemplaba un movimiento de tierra de 6.022 metros cúbicos, la posible tala de hasta 148 árboles y la retirada de 6.850 metros cuadrados de vegetación. Todo, por un importe de 1,3 millones de euros.

En la reunión de los vecinos con el Ayuntamiento del pasado 22 de septiembre, este último les anunció que el parque tendría un plan general, que los caminos no tendrían finalmente gaviones y que los caminos pavimentados se reducirían en un 30% respecto a los inicialmente previstos.

L’excavadora al #ParcOreneta, excavant un camí absurd en una zona poc transitada. Un camí redundant que no porta enlloc (antigament anava fins els ponis, que ja no existeixen)#Oletu #BCN_Ajuntament #bcn_ecologiaUrbana #NoPavimenteulOreneta #SalvemlOreneta pic.twitter.com/4HcTt7UU3Y — Amigues i amics del Parc del Castell de l'Oreneta (@ParcOreneta) November 2, 2021

"Menos" gastos de mantenimiento

Pero las excavadoras han entrado en el área, y desde la asociación creen que el objetivo municipal es pavimentar "para tener menos gastos de mantenimiento", aunque a costa de generar "daños irreparables" en este enclave natural. Además, abriría la puerta a un "tratamiento industrial" de la zona posterior.

"Nos oponemos por una cuestión de experiencia. Pavimentarlo todo supone calentar el suelo de la ciudad", comenta Bigues. Se ha visto con las 'plazas duras' que hay en el centro de la ciudad (sin área verde), recuerda.

El consistorio adapta parte del proyecto inicial

Según explican fuentes municipales a este diario, se han incorporado mejoras al proyecto que implican «una reducción de las actuaciones dirigidas a estabilizar los caminos del parque».

​El proyecto de mejora del Parc de l’Oreneta lo defiende el Ajuntament como una actuación necesaria «para parar la erosión del terreno, canalizar las aguas pluviales, y mejorar la accesibilidad de los caminos con la estabilización del mismo»

Destacan la sustitución de muros de gaviones (cestas de alambre rellenas de tierra o piedra) por la rehabilitación de los muros de piedra existentes; la recuperación de la balsa, y el cambio de los cierres de algunas estructuras del parque por sistemas más sólidos» que una valla. También han reducido en un 30% el granito a emplear en el pavimentado de caminos.

El proyecto de mejora del Parc de l’Oreneta lo defiende el Ajuntament como una actuación necesaria «para parar la erosión del terreno, canalizar las aguas pluviales y mejorar la infiltración del agua en el suelo, mejorando la accesibilidad de los caminos con un estabilización del mismo». Lo que se quiere es «reducir al mínimo la ‘artificialización’ (su transformación por la acción humana) del territorio» objeto de estas obras, aseguran fuentes municipales a este diario.

Desde la asociación de amigos del parque, rebaten estos cambios: «No nos han entregado el proyecto ejecutivo reformulado» que prometieron en septiembre «y están usando el anterior como si tuviese validez». «Ahora irán actuando sobre la marcha. Estas son políticas de hechos consumados, lo más opuesto al buen gobierno y a la transparencia», dicen.

La excavadora que participará en los trabajos de pavimentación del Parc de l'Oreneta de Barcelona. AMIGUES I AMICS DEL PARC DEL CASTELL DE L'ORENETA

Están organizados. Y, el pasado jueves 3 de noviembre, se concentraron frente al Consell de la Vila, reclamando que se respete este "espacio sagrado para los 'sarrianencs' y muy familiar (cuenta con un trenecito) los fines de semana". Cuentan con el apoyo de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb), de la Plataforma per la Defensa de Collserola, de SOS Monuments y de la Depana y otras organizaciones ecologistas.

La Associació de Veïns de Sarrià se muestra contraria al inicio de las obras y a la urbanización del parque "hasta que no se entregue un nuevo informe ejecutivo reformulado, tal y como se comprometió el pasado mes de septiembre Parcs i Jardins" con ellos.

Otra de las acciones de protesta, que servirá para catalogar los caminos que podrían ser pavimentados, consistió en una maratón de grabación de vídeos en defensa del parque en la que los participantes recorrieron los caminos afectados por la rehabilitación para grabarlos y dejar constancia audiovisual de cómo serán antes del asfaltado. Se llevó a cabo el pasado sábado 6 de noviembre.

Mostra de l'acció del col·lectiu d'artistes @urbanmagnetart per salvar el Parc de l'Oreneta (1)#SalvemlOreneta #NoPavimenteulOreneta pic.twitter.com/XhWC9Geciv — Amigues i amics del Parc del Castell de l'Oreneta (@ParcOreneta) November 14, 2021

Este mismo fin de semana, el colectivo de artistas @urbanmagnetart han llevado a cabo una acción de protesta contra la pavimentación del parque.