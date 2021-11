La Policia reactiva la cerca d'Antonio Anglés per tot Europa

Es tracta del procediment habitual que segueix la Policia Nacional davant persones amb ordre de cerca per diferents delictes i el que s'ha fet és activar les requisitorias que ja constaven en la causa -es fa cada cert temps-, han informat a Europa Press fonts policials.

Després de rebre la petició per part de la Policia per a reactivar la cerca, la jutgessa encarregada del cas, la titular d'Instrucció número 6 d'Alzira, l'ha acceptat i no ha posat cap impediment en què s'utilitze el perfil públic d'Anglés per a iniciar una campanya divulgativa amb l'objecte de localitzar-lo.

Les xiquetes d'Alcàsser van ser assassinades en 1992 i es considera Anglés l'autor material del crim malgrat que en aquest procediment ja es va condemnar Miguel Ricart a 170 anys de presó per la seua participació en els fets. Va eixir de presó en 2013 després de desactivar-se la doctrina Parot.