Mazón diu que el PP "creu en les primàries" i que els populars de Madrid eixiran "reforçats" del seu Congrés

Mazón, en roda de premsa per a valorar el projecte de Pressupostos de la Generalitat, s'ha referit a les posicions enfrontades de la direcció nacional del partit i la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i sobre el tema ha recalcat que el PP "creu en les primàries".

En eixe sentit, ha defès aquest procés, "tot i que alguns, fins i tot dins del partit el critiquen". "Però la immensa majoria hem optat per les primàries i per una major transparència", ha dit Mazón. En eixe sentit ha recordat que a la Comunitat Valenciana es van presentar fins a tres candidats. "I el resultat és el que veuen, no crec que ens haja perjudicat tindre primàries sinó tot el contrari, crec que que el partit ha eixit reforçat", ha assenyalat.

Amb tot, Mazón ha comentat que va agrair "enormement" als seus companys del PP d'altres comunitats que "no opinaren ni interferiren en un assumpte d'afiliats del PPCV, ni durant la convocatòria del Congrés, ni durant la votacions dels diferents candidats, ni durant les votacions en primàries i fins a la celebració del congrés regional del PPCV".

Per açò, ha recalcat: "Com ho vaig agrair tant, els vull retornar el meu agraïment, en justa compensació, no entrant en una qüestió que no té a veure ni amb un congrés convocat ni amb un congrés que tinga a veure amb la Comunitat Valenciana ni amb res que se li parega".