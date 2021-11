Las familias españolas compran ya de manera online el 43% de los regalos según un estudio

Las principales razones que motivan esta elección son la comodidad de recibir los juguetes en casa o el trabajo, en un 51% de casos; porque se pierde menos tiempo (42%), o porque consideran que el producto es más barato que en la tienda física (42%). los clientes aluden también a la pandemia, ya que la compra en línea permite evitar aglomeraciones y no hay que prestar atención a las precauciones por Covid- 19 (35%).

Así se desprende de la 31 edición de la Guía AIJU 2021-2022, que han presentado este jueves el Instituto Tecnológico del producto infantil y de ocio-AIJU. El estudio ha sido realizado entre 644 familias con hijos de entre 0 y 12 años a nivel nacional para analizar los cambios que se están produciendo en el momento de la compra de juguetes tras la pandemia.

La presentación del informe -una iniciativa financiado por el IVACE- ha tenido lugar este jueves en el marco de Juguetes Pre-show y ha contado con el apoyo de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, el conseller de Economía Sostenible y presidente del IVACE, Rafael Climent, el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor y el presidente de AIJU, Pablo Cañizares.

El estudio destaca cuatro tipologías de familias respecto a la compra de juguetes. La puramente física, que supone el 27% de compradores y se caracteriza por comprar más del 90% de productos para niños en tiendas físicas. La mixta-online, que supone el 34% de los compradores y compra la mayor parte de productos para niños en tiendas online.

También habla de la mixta-física que supone el 30% de los compradores y compra la mayor parte de productos en tiendas físicas (50%-89). Y, finalmente, la pura online que representa el 9% de los compradores y se caracteriza por comprar el 90% de productos o más online.

Los juguetes que representan una mayor compra online son de primera infancia (60%), disfraces y complementos (59%), juguetes tecnológicos y electrónicos (54%). Los juguetes que se han comprado en mayor medida en tienda física han sido peluches (87%), vehículos en miniatura (83%), juguetes de aire libre (82%) y minifiguras/mini muñecas (80%).

El trabajo destaca además cómo la compra online se caracteriza por un menor número de compras no planificadas o por impulso. En las tiendas físicas se dan en un 79% de casos y un 21% en la compra online. El mercado online también ha incrementado la compra de juguetes de segunda mano. El 18% de familias ha comprado juguetes de segunda mano en webs o apps tipo Wallapop.

Una de las mayores preocupaciones de los fabricantes de juguetes y el comercio online es la venta de "productos copia", ya que en muchas ocasiones no han pasado los necesarios estudios de seguridad y pueden suponer un peligro para los niños. En este sentido, el 12% de las familias asegura comprar copias de juguetes y un 13% no está segura de si los juguetes que compra son copias o no.

La venta online ha provocado además, lejos de democratizar las ventas, una concentración aún mayor. El 89% de familias ha realizado sus compras de juguetes online a través de Amazon o webs de importación tipo Aliexpres (23%), hipermercados y grandes superficies (20%) y jugueterías online (12%).

En esta edición, la Guía AIJU incluye diferentes categorías que se han clasificado teniendo en cuenta los aspectos psicopedagógicos que desarrollan y dentro de cada bloque por edad.

Así cuenta con las categorías Poquito a poquito, Achuchables, Brum brum, Mi día a día, Hogar dulce hogar, Cuerpo y mente, Cuidados del bebé, Vamos de paseo, Vamos al cole, Cura sana, culito de rana, Sombra aquí y sombra allá, Imaginación al poder, Modelar y crear y Fashion.

Según el presidente de AIJU, Pablo Cañizares "esta publicación es la única guía que existe en el contexto español avalada por las instituciones de consumo y basada en criterios de calidad". "No podemos afirmar que los incluidos en esta guía son los mejores del mercado pero sí que todos los recomendados son productos que han superado los estudios a petición de las empresas que lo han solicitado", ha subrayado.

Por su parte el presidente de AEFJ, José Antonio Pastor añade que "en un año en el que adelantar la compra será la mayor garantía de asegurar el regalo deseado del día de Reyes, la Guía de AIJU será de nuevo el aliado perfecto de las familias para elegir entre los productos de mayor calidad y valor de juego".

Durante su intervención en el acto, la vicepresidenta Mónica Oltra se ha referido a su papel en los roles de género que las personas adultas inculcan a los niños y niñas, unos "tópicos del pasado que vamos dejando atrás pero que todavía forman parte de nuestro día a día", aunque todavía queda camino por andar.

Por su parte, el titular de Economía, Rafael Climent, se ha referido también en su intervención al peso del sector del juguete y la importancia de "apoyar a las empresas que han sabido readaptarse a los nuevos cambios en la economía y sociedad y a las demandas del consumidor, además de saber fortalecer su internacionalización en el exterior".

"Marca, calidad, valor añadido, innovación y base artesanal del juguete alicantino han sido determinantes por su impulso y desde la Conselleria de Economía Sostenible hemos concedido al sector del juguete ayudas por un importe global de borde 25 millones de euros en los últimos seis años", ha destacado.

Los juguetes que aparecen en la Guía AIJU están analizados por un equipo de expertos de AIJU, el CEAPAT y la ONCE, que analizan la accesibilidad de los juguetes que son seleccionados aplicando la herramienta europea TUET.

PERFILES EUROPEOS

El estudio recoge, además, los nuevos perfiles sociales infantiles de 4 a 12 años en un estudio realizado por AIJU a más de 3.500 niños y niñas de España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania.

Este estudio destaca siete perfiles de los niños pertenecientes a la generación Alpha (nacidos entre 2010 y 2025). Estos perfiles son Creative heroes, Humorous champs, Affectionate dreamers, Notable achievers, Green explorers, Experimental makers y Remote social lovers.

Los perfiles que más destacan entre los niños europeos son Affectionate dreamers (juegos de muñecas, accesorios, animales de peluche, manualidades, disfraces e imitación del hogar), Experimental makers (juegos de artes y manualidades, juguetes científicos, de mesa, construcciones y musicales) y Remote social lovers (videojuegos, juguetes tecnológicos, y juegos de mesa).

Sin embargo, por países, en España predomina el perfil Affectionate dreamer, en Alemania el Experimental Makers, en Francia Humorous champs y en Reino Unido e Italia Remote Social lover.