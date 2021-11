Compromís demana que el personal de l'administració de justícia valenciana es forme en diversitat LGTBI+

En l'exposició de motius, la diputada ha demanat que es duguen a terme les accions necessàries tant en la Generalitat Valenciana com en el Govern de l'Estat espanyol, indica la formació en un comunicat.

Les valencianes i valencians, ha assegurat Nathalie Torres, "tenim les millors ferramentes legislatives per a combatre l'odi arran de l'aprovació de la Llei Integral LGTBI i la Llei Trans Valenciana, que dóna recursos a un col·lectiu que ha lluitat tota la seua història per a fer valdre els drets".

Torres ha remarcat la necessitat d'impulsar accions formatives i educatives en la igualtat de les persones i realitats LGTBI+ arran de la mesura cautelarísima de la retirada de llibres de temàtica LGTBI en la ciutat de Castelló de la Plana.

"La rectificació d'aquesta mesura i l'alçament de les mesures cautelars demostra que hi ha una assignatura pendent a la judicatura en formació d'igualtat LGTBI", ha asseverat Torres.

En la proposició no de llei que ha presentat a les Corts Valencianes, exemplifica com l'Estratègia valenciana per a la Igualtat de tracte, la no-discriminació i la prevenció de delictes d'odi (2019-2024) arreplega en el seu eix sisé la formació de les persones professionals de l'àmbit públic i privat i del tercer sector i desenvolupar accions formatives dirigides a personal de l'àmbit jurídic.