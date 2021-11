Belén Rodríguez, en su peor momento, reconoce tocar fondo: "Estoy hecha una mierda, voy a tener que hacer terapia"

Belén Rodríguez todavía se recupera de la aparatosa caída que sufrió el pasado 12 de octubre y que hizo que se fracturara la tibia y el peroné. Fue ella misma la que informaba de que un tropiezo en el baño le había provocado una rotura múltiple en la pierna y que tendría que ser operada para recomponer los destrozos provocados por el accidente, algo que ya ha pasado.

Aunque hace unos días se mostraba optimista y con ganas de volver a la rutina, ahora reconoce haber tocado fondo.

Se lo cuenta a su gran amigo Jorge Javier Vázquez, que ha entrevistado a la colaboradora, interesándose por su estado actual. "Estoy muy desesperada porque mi vida se ha parado en seco", admite ya que, sin caer en el victimismo, asume que está en uno de los momentos más complicados de su vida.

Belén reconoce, además, que ha tenido dolores insoportables en el postoperatorio que le han minado las fuerzas y le han llevado a tocar fondo. "Estoy muy perdida. Sé que voy a tener que hacer terapia por esto", dice a la revista Lecturas.

Y es que, indica, siente "miedo continuamente". "Tengo miedo a que por los medicamentos me dé algo, a quitarme la heparina y que me dé un trombo... He tenido miedo a que me cortaran la pierna... Vamos, lo sigo teniendo".

Así, finalmente la colaboradora se viene abajo. "Ahora estoy hecha una mierda, no veo salida, estoy con un trauma que me lo tendré que quitar".