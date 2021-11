Una encuesta de la FER dice que un 97% de empresas cree que no ha habido consenso en las 'Calles Abiertas' de Logroño

La FER ha preguntado a más de 200 negocios que están ubicados en las calles donde se han proyectado actuaciones de la denominada iniciativa "Calles Abiertas", como son Vara de Rey, República Argentina, Gonzalo de Berceo, Duquesa de la Victoria, Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, Fundición, Vitoria y calle Lardero. Las empresas corresponden principalmente a la actividad de comercio minorista, hostelería y servicios.

Las respuestas de las empresas y los autónomos "son muy contundentes y clarificadores". Las preguntas han girado en torno a la ubicación, tipología del negocio, pérdida de clientes, problemas con proveedores, información y conocimiento previo del proyecto, viabilidad del negocio o posibles aspectos positivos del proyecto.

Una "abrumadora mayoría" de las empresas y autónomos, el 97%, opina que el Ayuntamiento de Logroño no ha informado previamente del proyecto y no se ha producido el consenso adecuado.

La encuesta también revela que el 86% de los encuestados no encuentra "algo positivo" al proyecto. Un 9% dice que sí encuentra algo positivo y un 5% no sabe o no contesta a la pregunta.

Es "muy significativo" que casi dos de cada tres respuestas (63%) de los más de 200 negocios asegura que el proyecto pone en peligro la viabilidad de su negocio, mientras que el 24% cree que no y el 13% no sabe o no contesta.

Un 63,5% indica que "ha notado reducciones de facturación" en su actividad. El 29% no ha notado cambios y el 7,5% no sabe o no contesta. Y también es "revelador" que el 68% de los negocios encuestados "ha perdido clientes". El 23% no ha notado esta pérdida y el 9% no sabe o no contesta.

El tema de los proveedores de estos negocios también ha sido una de las cuestiones que se ha planteado en la encuesta. El 75% advierte que sí ha tenido "problemas con los proveedores". Problemas vinculados a la falta de aparcamiento , de carga y descarga , por los carriles bici o por los carriles bus. El 21% no ha tenido problemas con los proveedores y un 4% no sabe o no contesta.

Desde la Federación de Empresas de La Rioja "volvemos a solicitar al Ayuntamiento de Logroño una paralización de las actividades proyectadas en esta materia, y que se inicie un proceso de dialogo con los sectores afectados, que permita la puesta en marcha de un proyecto consensuado e integrador". La Federación de Empresas de La Rioja "vuelve a ofrecerse como interlocutor del sector empresarial de la ciudad".

"Las respuestas obtenidas por parte de los empresarios y autónomos encuestados son muy contundentes y alertan de las graves consecuencias que pueden suponer de cara a la viabilidad de los negocios y empleos de las zonas afectadas tanto de forma directa como indirectamente", finalizan desde la FER.