El juicio por la violación a Carlota Prado en 'Gran Hermano' ya tiene fecha y marcará el futuro del 'reality'

Cerca de cuatro años después de la fatídica noche en la que Carlota Prado fue supuestamente violada por un compañero de Gran Hermano, el juicio ya tiene fecha. La vista oral del proceso ha sido fijada para febrero de 2022 en Madrid, según adelantaba El confidencial digital.

En esa vista oral, el momento en el que la acusación y la defensa exponen el caso y las pruebas pertinentes y tras la que el juez decide, se tratará lo ocurrido el 3 de noviembre de 2017 en la casa de Gran Hermano en Guadalix de la Sierra, cuando estando Carlota Prado inconsciente por el alcohol ingerido, José María López mantuvo supuestamente relaciones sexuales con ella sin su consentimiento, tal y como consta en la denuncia.

Fue Zeppelin, la productora, la que hizo llegar a la Guardia Civil las imágenes de esos supuestos abusos sexuales y aunque no está implicada en el juicio sí tiene un papel clave y muy cuestionado por cómo gestionó aquella situación.

Carlota Prado tuvo que enfrentarse a las imágenes de su propia supuesta violación a solas, en el llamado confesionario y según su abogado afirma, aún está en tratamiento psicológico por aquellos hechos.

Aunque sea una cuestión accesoria, cabe destacar que de lo que ocurra en el juicio y su repercusión posterior depende el regreso o no de Gran Hermano a Telecinco, después de que la cadena anunciara hace meses que estaba en los trabajos y conversaciones previas para recuperar el formato, algo que solo ocurrirá si la imagen del mismo no se ve perjudicada por la sentencia o si no afecta a la posible colocación de publicidad durante su emisión y el apoyo de los anunciantes.

Sobre lo que pasará en esa vista oral adelantaba algo Coto Matamoros, amigo íntimo de Carlota Prado y que ha seguido de cerca el proceso.

"La querella es contra el chico [el supuesto violador], lo que pasa es que ellos [los responsables del programa] van a ir a declarar y ellos van a tener que reconocer no haberla auxiliado", avanzaba Coto Matamoros, que además aseguraba que "va a ir una querella contra Zeppelin porque la responsabilidad es total".