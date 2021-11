Cs presenta esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat en considerar-los "irresponsables i ficticis"

Merino ha criticat que els comptes hagen arribat fora de termini a causa d'una negociació en la qual han dominat "els egos i les lluites partidistes" en lloc de l'interés general i ha afegit que, "a més d'arribar tard, han arribat malament".

"Ens hem portat la desagradable sorpresa que el Consell ha pintat ingressos que no arribaran i que suposaran retallades, increments del dèficit i més deute per a tots els valencians", ha afegit la representant de la formació 'taronja', al mateix temps que ha explicat que "a aquestes partides fictícies", cal sumar-li "una previsió d'ingressos totalment utòpica, basada en dades macroeconòmiques que no es compliran".

"MÉS ORTODOXOS I SERIOSOS"

La líder del grup parlamentari ha assegurat que la Comunitat Valenciana necessita "uns pressupostos més pragmàtics, més ortodoxos i seriosos". "Per culpa d'enfrontaments interns que demostren que el Consell està trencat, tenim uns pressupostos poc seriosos, poc responsables i no els pressupostos que es mereixen els valencians", ha asseverat.

D'altra banda, Cs també ha registrat hui dijous l'esmena a la totalitat a la llei d'acompanyament perquè "no atén les necessitats fiscals reals dels ciutadans ni s'aborden mesures concretes per a minorar la càrrega de les famílies i autònoms, ni per a propiciar el projecte vital dels joves, facilitant-los un treball i vivenda digna".