Shakira revela la curiosa emergencia que vivió justo antes de la Super Bowl

Fue la Super Bowl más latina de la historia: cuatro enormes artistas que el 3 de febrero de 2020 daban un espectáculo gigante en el intermedio de la final con más seguidores en el mundo. Eran Jennifer Lopez, J Balvin, Bad Bunny y Shakira, que ha sido quien ha revelado que a punto estuvo de no salir todo lo bien que ella había preparado.

La emergencia ocurrió algunas horas antes de que comenzase el encuentro entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, quienes finalmente resultaron los ganadores. La cantante colombiana decidió que necesitaba retocar el color de su pelo para que estuviese más brillante. Sin embargo, y aunque no era la primera vez que lo hacía, en esta ocasión todo se fue al traste.

"No te vas a creer lo que me pasó la noche antes del Super Bowl. Me estaba tiñendo el pelo con, exactamente, el mismo tinte que llevo usando desde siempre. Pero esa noche mi melena decidió ponerse negra", ha desvelado la artista en una entrevista que ha concedido con la revista Glamour y donde ha explicado cuál fue la solución rápida que encontró pero que, de fallar, hubiese sido un estropicio.

"Tuvimos que teñirlo de nuevo usando agua oxigenada. Mi cuero cabelludo se irritó muchísimo. No puedo ni empezar a contarte. Estas cosas solo me pasan a mí y a mi pelo. Es que mi cabello de verdad que me hace cosas muy crueles, pero porque siempre se mantiene al límite. Aunque también es verdad que sobrevive mucho. Es muy resistente", ha detallado.

Aún así, se unía un detalle muy importante: que estamos hablando del 2 de febrero. "¡Mi pelo es la mayor fuente de sufrimiento en mi vida! Es que también era mi cumpleaños, casi medianoche y, por supuesto, al día siguiente tenía que estar lista, perfecta y fresca y dormir bien y todo eso", ha rememorado Shakira, que aún así reconoce que finalmente aunque "eso [de dormir bien y demás] no pasó porque tenía que haber algún tipo de drama, especialmente antes del Super Bowl", y reconociendo que se volvió "loca", todo salió a la perfección.

Asimismo, la artista de 44 años ha querido hablar abiertamente sobre los prejuicios que ha vivido por sus orígenes, aunque la pregunta era sobre la misoginia en la industria: "Creo que sufrí más de otro tipo de prejuicios, como el hecho de ser colombiana. Recuerdo que cuando tuve mi primer gran salto en la música fuera de Colombia hubo muchos comentarios de doble sentido sobre lo que significaba ser colombiano, y generalmente asociado con el narcotráfico. Como siempre somos la broma era incómodo".

"Sabía que tenía que demostrarle a mucha gente que se equivocaba, enseñarle al mundo un lado más veraz de mi país. Necesitaba compartir qué significa ser latino y ser de Colombia. Y siempre he sentido ese tipo de peso social sobre mí. Represento a tantas minorías. Soy mitad libanesa. Y también soy colombiana", ha declarado.