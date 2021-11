El fill de Rueda: "Han destrossat el nom del meu pare. Escultures que valien un milió i mig ara costen zero"

Rueda ha declarat a l'Audiència de València en el juí que se segueix contra ell, l'exdirectora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar, i l'ex director econòmic administratiu del museu Juan Carlos Lledó per la peça 2 del cas IVAM, relativa a un presumpte frau en l'adquisició d'obres de Rueda.

La peça principal del procediment, centrada en presumptes irregularitats de Ciscar per a promocionar la carrera artística del seu fill, Rafael Blasco Ciscar, conegut com 'Rablaci', va acabar al setembre amb una conformitat.

La trama de la peça 2 gira entorn d'un presumpte frau perpetrat per l'aleshores cúpula directiva de l'IVAM -dirigit per Ciscar, dona de l'exconseller de Solidaritat amb el PP, Rafael Blasco, condemnat pel cas Cooperació- mitjançant la compra, amb càrrec als fons públics, de 58 reproduccions d'obres de Gerardo Rueda.

El fill del creador, qui s'enfronta a una pena de cinc anys per un delicte continuat de malversació, tal com li sol·licita provisionalment la Fiscalia, ha començat la seua intervenció afirmant que si entre 2004 i 2009, que són els anys que va tardar a pagar-li l'IVAM per la transacció de l'obra, se li hi haguera dit que no s'estava d'acord amb la compra i donació, ell "encantant de la vida" haguera arreplegat les escultures perquè "no ho necessitava".

L'acusat ha indicat que abans de l'IVAM ja havia arribat a un acord per a fer la mateixa operació amb el Reina Sofia però no va arribar a executar-la "per respecte" al seu pare i a l'IVAM.

"Jo no puc fer el que he fet? Per què? Han destrossat el nom de Gerardo, de José Luis. Escultures que es venien per un milió i mig ara costen zero", ha lamentat.