La izquierda no escatima críticas al proyecto de presupuestos de Ayuso, que apela a Vox: "Nos tenemos que entender"

El proyecto de presupuestos autonómicos para 2022, presentado por el Gobierno regional la semana pasada, ha centrado la sesión de control al Ejecutivo este jueves en la Asamblea de Madrid. Los grupos de izquierda, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, no han escatimado en críticas a las Cuentas, mientras la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a rechazar la presentación de otras alternativas pactadas con los socialistas y abiertamente ha tendido su mano a Vox.

"Ambos partidos nos tenemos que entender para dar seguridad y estabilidad a los ciudadanos", ha afirmado Díaz Ayuso apelando a Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Cámara de Vallecas. Acto seguido, en una suerte de reproche, le ha afeado que aún no tiene "la seguridad" de que "les vayan a aprobar" estas Cuentas y la bajada de impuestos y le ha insistido: "Aunque no necesitara su apoyo, lo buscaría porque es lo sensato, es lo que los ciudadanos han votado en Madrid".

Antes de estas palabras hacia Vox, la presidenta había tenido que escuchar las críticas de Unidas Podemos al proyecto de Cuentas de 2022. La portavoz del grupo morado, Carolina Alonso, ha asegurado que "no responden" al interés general de la ciudadanía madrileña y "lastran" su futuro. "Llévese estos presupuestos y vuelva con unos que estén a la altura del momento", ha zanjado Alonso.

El PSOE, en el primer día de pleno con Juan Lobato como portavoz, también ha cargado contra el marco presupuestario del Ejecutivo del PP. "No nos gustan, son unos malos presupuestos", ha afirmado. En su respuesta, Díaz Ayuso ha vuelto a rechazar un pacto con los socialistas en esta materia, como pidió Lobato el pasado martes por la mañana en una carta enviada a la Puerta del Sol.

"Me decía esta semana de pactar los presupuestos con el Partido Socialista, pero es que, créame, que no encuentro un solo motivo (...) dígame, en qué nos podemos encontrar. Aquí no estamos para repartir miseria y, por eso, no puedo pactar con el Partido Socialista los presupuestos", ha señalado Díaz Ayuso. Esta postura acerca aún más la enmienda a la totalidad del grupo de Lobato, una intención también adelantada esta semana.

"Esperábamos que presentara unos Presupuestos empáticos con el esfuerzo de los madrileños, pero nos ha traído unos Presupuestos negacionnistas, amarillentos y peores que los predecesores que traen de la mano recortes LGTBI", ha señalado durante su turno Mónica García, jefa de la oposición y portavoz de Más Madrid. "Destina un 151% más para toros y un 6% menos que en 2019 para Atención Primaria. Más toreros y menos médicos de familia. Es una auténtica vergüenza", ha agregado.

Díaz Ayuso ha contestado elevando el tono del debate, señalando que García nunca ha tenido responsabilidades de gestión y relacionándola con la etapa de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de la capital, diciendo que aquella etapa dejó "un reguero de ocupas, manteros y abandono".