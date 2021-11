La sarsuela es renova en Les Arts amb la versió metateatral de 'Doña Francisquita' de Lluís Pasqual

Malgrat tot el que s'ha escrit de la funció en el Teatre de la Zarzuela de la capital d'Espanya, on va recollir molts aplaudiments però també crítiques, part dels espectadors que en la nit d'aquest dimecres van acudir a la Sala Principal de les Arts comentaven en el descans que aquesta no és la típica 'Doña Francisquita'.

I no ho és, certament. En aquest espectacle, -coproducció entre el Teatre de la Zarzuela, el Liceu i l'Òpera de Lausanne- la comèdia lírica amb música d'Amadeo Vives i llibret de Federico Romero i Guillermo Fernández-Shaw es renova, ja que els diàlegs originals són substituïts per un nou personatge, al que dona vida l'actor Gonzalo de Castro, que exerceix de fil conductor entre els tres instants en els quals situa l'acció en un recorregut per la pròpia memòria del gènere: un estudi de gravació en els anys trenta de la República, un plató de televisió en la dictadura franquista i una moderna sala d'assajos contemporània.

Segons ha explicat el director català, el propòsit de l'adaptació és "revitalitzar" la sarsuela i apropar-la a un públic més jove. Per a açò, integra en el seu equip l'escenografia i el vestuari d'Alejandro Andújar, la il·luminació de Pascal Mérat, la coreografia de Nuria Castejón i el disseny audiovisual de Celeste Carrasco.

Pasqual comenta que en l'actualitat és complicat trobar a algú capaç de recitar una frase del text dels llibrets de les sarsueles. "Taral·larejar les melodies sí, però del llibret gens", assenyala. Eixe és el problema del gènere que li ha portat a voler reinventar-la: "Els llibrets han envellit perquè tenien un humor i unes claus que connectaven que el públic d'una època que ja no està i amb una manera d'interpretar que ara ens donaria grima a tots", va apuntar en la presentació de l'obra.

Una vegada 'recuperat' de la sorpresa inicial, el públic es va mostrar respectuós amb el treball l'equip artístic i va aplaudir en molts moments, com en els coneguts la cançó del rossinyol, "Pel fum se sap on està el foc" o el Marabú. A més, el muntatge aconsegueix escenes de gran bellesa, com l''efecte caixa de música' en un dels balls o el plànol zenital dels ballarins del fandango.

ELENC

La soprano Ruth Iniesta (Francisquita) i el tenor Ismael Jordi (Fernando) encapçalen l'elenc i van ser els més aplaudits del conjunt vocal. Estan acompanyats per Ana Ibarra (Aurora), Albert Casals (Cardona), Amparo Navarro i María José Suárez (Doña Francisca), Miguel Sola (Don Matías) i Isaac Galán (Lorenzo Pérez) al costat del Cor de la Generalitat.

Però el moment de major exaltació de la nit va arribar amb l'aparició en escena la ballarina Lucero Tena, qui amb una excepcional execució a les castanyoles del fandango amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, dirigida per Jordi Bernàcer, va posar a part del pati de butaques dempeus. No obstant açò, Gonzalo de Castro es va portar alguns esbroncs d'un reduït grup d'assistents en la seua salutació al final de la funció.

Les pròximes cites amb 'Doña Francisquita' en Les Arts seran els dies 5, 7 i 10 d'eixe mateix mes de novembre.